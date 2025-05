Fasolakia: Probiere den griechisch-mediterranen Bohnen-Eintopf

Griechenland und vor allem die mediterrane, abwechslungsreiche Landesküche sind bei vielen beliebt. Bist du ebenfalls ein Fan, dann reise mit uns heute kulinarisch ans Mittelmeer. Wir kochen den typischen Bohnen-Eintopf Fasolakia.

So einfach bereitest den den Bohnen-Eintopf Fasolakia zu

Stell dir vor, du kommst nach einem langen Tag von der Arbeit nach Hause und plötzlich ergreift dich Fernweh. Einfach die Koffer zu packen und zu verreisen, das wäre eine Idee. Die andere: dir ein Abendessen zu kochen, dass dich zumindest gedanklich auf Reisen schickt. Das perfekte Gericht für solch eine Situation ist der griechische Bohnen-Eintopf Fasolakia. Dieser besteht hauptsächlich aus grünen Bohnen, Kartoffeln, Tomaten, mediterranen Kräutern sowie Gewürzen und ist super einfach zuzubereiten. Legen wir los!

Putze für den Fasolakia zuerst die Bohnen und koche sie danach in Salzwasser gar. In der Zwischenzeit schälst du schon mal die Kartoffeln und schneidest sie in Würfel. Auch Knoblauch und Zwiebel schneidest du in kleine Stücke. Dünste die Zwiebel und den Knoblauch in Olivenöl an. Nun kommen das Tomatenmark, Zimt und Paprikapulver hinzu. Brate alles kurz mit an und lösche mit Wasser sowie gehackten Tomaten aus der Dose ab.

Füge noch die Kartoffeln, die TK-Erbsen, Salz, Pfeffer, Zucker sowie die restlichen Kräuter hinzu und lass den griechischen Bohnen-Eintopf für 35 Minuten auf mittlerer Stufe vor sich hin köcheln. Lorbeerblatt, Thymian und Bohnenkraut entfernst du im Anschluss wieder. Gib nun noch die Bohnen zum Eintopf und serviere den Fasolakia dann mit Fetawürfeln, gehackter Petersilie und frischem Brot.

