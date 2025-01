Feigen-Tarte mit Pekannüssen: süß, nussig und einfach unwiderstehlich

Gib Mehl, Zucker, Salz und Butter in kleine Stücke in eine Schüssel. Verarbeite alles zügig mit den Händen oder einem Knethaken, bis eine krümelige Masse entsteht. Füge das Eigelb und nach Bedarf kaltes Wasser hinzu, um einen geschmeidigen Teig zu formen. Wickele den Teig in Frischhaltefolie und stelle ihn für 30 Minuten kalt.