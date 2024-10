Feigensalat mit Feta und Süßkartoffel: ganz viel Herbst in einer Schüssel

Mehr Herbst geht nun wirklich nicht. In unserem Salat bündeln sich nämlich herbstliche Aromen auf wenig Raum. Gebackene Süßkartoffeln treffen auf frische, süße Feigen, fruchtige Granatapfelkerne und würzigem Feta. Damit du nach dem Genuss auch ordentlich satt wirst, bildet Quinoa die Basis unseres Feigensalat mit Feta und Süßkartoffel.

Gesunder Sattmacher: Feigensalat mit Feta und Süßkartoffel

Eine Mischung aus süß, salzig, scharf und herzhaft vereint der Feigensalat mit Feta und Süßkartoffel in sich. Er ist die perfekte Mahlzeit für alle, die ein leichtes Mittagessen, das trotzdem satt macht bevorzugen. Unser Feigensalat mit Feta und Süßkartoffel gehört definitiv dazu. Mit einer ordentlichen Portion Quinoa sorgt er nicht nur dafür, dass du satt wirst, sondern auch mit wichtigen Vitaminen und Mineralien versorgt wirst.

Wasche für den Salat zuerst die Quinoa und koche das Pseudo-Getreide dann in einem Topf mit Wasser. Währenddessen heizt du schon mal den Backofen vor, schälst die Süßkartoffeln, schneidest sie in Würfel und legst sie auf ein Backblech. Beträufle die Kartoffeln mit Olivenöl und würze sie mit Salz und Pfeffer. Dann schiebst du das Blech für knapp 25 Minuten in den Ofen, damit die Süßkartoffeln weich und leicht braun werden.

Nutze die Zeit während die Kartoffeln im Ofen sind, um den Rucola gründlich zu waschen, den Granatapfel zu entkernen, die Feigen zu vierteln und den Feta zu zerbröseln. Auch das Dressing kannst du in der Zwischenzeit zubereiten. Mische Olivenöl mit Honig, Zitronensaft und Balsamico-Essig und würze mit Salz sowie Pfeffer.

Ist die Quinoa gekocht und abgekühlt, füllst du sie in eine Schüssel und verteilst den Rucola sowie die gebackenen Süßkartoffelwürfel und die Feigen darauf. Streue den Feta und die Granatapfelkerne über den Salat und träufle zum Schluss das Dressing darüber. Besonders gut schmeckt der Salat, wenn du ihn isst, solange die Kartoffeln noch lauwarm sind.

