Feldsalat mit Joghurtdressing: knackig-frische Beilage

Leicht und lecker: das ist dieser frische Feldsalat mit Joghurtdressing. Das hübsche Gewächs schmeckt einfach und gehört zu meinen liebsten Salatsorten. Abgesehen vom Geschmack und schönem Aussehen versorgen dich die zarten Blättchen mit einer ordentlichen Portion Vitamin C, Beta-Carotin und Eisen. Kein Wunder, dass die Mutter von Rapunzel im Märchen der Gebrüder Grimm bereit war, ihr Kind gegen ein paar der Feldsalat-Köpfe einzutauschen, nach denen es ihr so gelüstete.

Feldsalat mit Joghurtdressing: das Dressing macht‘s

Wenn du unser Rezept für einen Feldsalat mit Joghurtdressing probierst, wirst du Rapunzels Mutter verstehen können. Wie kann eine simple Sache so gut schmecken? So leicht, frisch, saftig, knackig, gesund, sättigend und einfach nur lecker. Für den leichten Hunger reicht der Salat als Mahlzeit, ansonsten macht er auch als Beilage eine tolle Figur. Wir mischen den Salat mit Mais, ansonsten sorgt das Joghurtdressing für den besonderen Aroma-Faktor. Das besteht, wenig überraschend, aus Joghurt, aber auch aus Honig, Senf, Dill, Limette und Olivenöl.

Unser Rezept folgt dem Motto „keep it simple“, damit du wenig Arbeit hast. Und damit du nach Herzenslust variieren kannst, wenn du magst. Denn zum Feldsalat mit Joghurtdressing passen viele weitere Komponenten: Walnüsse, Birnen, Orangen, Schafskäse zum Beispiel. So zauberst du im Handumdrehen eine tolle Mahlzeit, die wunderbar in eine gesunde Ernährungsweise passt. Und das, ohne auf Genuss zu verzichten.

Wusstest du, dass der Feldsalat ursprünglich aus Sardinien und Sizilien kommt? Eine mediterrane Herkunft hätte ich bei dem Gewächs gar nicht vermutet. Heute wird er hauptsächlich in Westdeutschland angebaut. Dort wächst es sogar am Wegesrand oder kommt als Beikraut in Weinanbaugebieten vor. Ein weiterer Hinweis, der wahrscheinlich nützlicher ist, wäre die Tatsache, dass du den Salat vor der Zubereitung gründlich waschen solltest. Wir wollen schließlich einen Feldsalat mit Joghurtdressing und ohne Sand!

Schön fruchtig und passend zur ausgehenden Grill-Saison passt dieser gegrillte Pfirsich-Salat mit Burrata! Besonders sättigend und lecker ist auch dieser tolle Zucchini-Thunfisch-Salat. Und gegen einen Caesar-Pasta-Salat hast du sicher auch nichts einzuwenden!