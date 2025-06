Zauber dir einen Salat, der nach warmen Sommertagen schmeckt

Die Sonne zeigt sich mittlerweile immer öfter von ihrer besten Seite, die Luft riecht nach Blumen und man hört wieder das Surren verschiedener Insekten. Der Sommer nähert sich bemerkbar mit großen Schritten und daher ist es höchste Zeit für einen erfrischenden Salat. Dieser Fenchelsalat mit Orangen und Walnüssen bringt dir genau das, passend zum Wetter. Probiere ihn gleich aus!

Fenchelsalat mit Orangen und Walnüssen bringt den Sommer auf deinen Teller

Dieser Salat schreit danach, an einem lauen Abend auf dem Balkon mit einem kühlen Glas Weißwein genossen zu werden. Er ist wie gemacht für die warmen Tage des Jahres: knackig, saftig, aromatisch und gleichzeitig sättigend, ohne schwer im Magen zu liegen.

Die Hauptrolle in dem Salat spielt, wie der Name schon sagt, der Fenchel. Ein oft unterschätztes Gemüse. Frag dich selbst einmal, wann du es zuletzt zubereitet hast, außer vielleicht in einem Fencheltee. Der Geschmack von Fenchel erinnert an Anis, ist dabei aber zarter und frischer. In diesem Salat sorgt er für eine herrliche Knackigkeit, die perfekt auf den Teller passt.

Gleichzeitig enthält Fenchel ätherische Öle, die nicht nur für sein unverwechselbares Aroma sorgen, sondern auch verdauungsfördernd wirken können. Er schmeckt also nicht nur einfach köstlich, sondern ist gleichzeitig auch gut für deinen Magen.

Die Kombination von würzig-frischem Fenchel, süß-säuerlichen Orangen, knackigen Walnüssen und frischer Minze bringt dir einen belebenden Salat auf den Tisch. Falls du Probleme haben solltest, den Granatapfel richtig zu entkernen, schau doch einmal hier vorbei. Dort erfährst du die besten Tipps und Tricks rund um die exotische Frucht.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für noch mehr Salat-Ideen bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Wie wäre es als Nächstes mit einem persischen Shirazi-Salat? Dieser Spargel-Radieschen-Salat passt perfekt in die Saison. Und unseren Garnelen-Spargelsalat willst du ebenfalls nicht verpassen.

Fenchelsalat mit Orangen und Walnüssen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Fenchelknollen

1 rote Zwiebel

1 Handvoll frische Minzblätter

1 Granatapfel

2 Orangen

50 g Walnüsse

2 EL milder Apfelessig

1 TL Ahornsirup

1/2 TL grober Senf

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Putze den Fenchel und schneide das Grün ab. Lege es zur Seite. Schneide die Knollen mit einem Gemüsehobel 🛒 oder einem scharfen Messer in feine Streifen. Schäle die Zwiebel und schneide sie in dünne Ringe.

Wasche die Minzblätter und zupfe sie grob klein. Schneide den Granatapfel auf und entferne die Kerne.

Schäle die Orangen, entferne die weiße Haut. Halbiere eine und presse den Saft aus. Schneide die andere in Streifen.

Hacke die Walnüsse grob und röste sie in einer Pfanne ohne Öl goldbraun.

Vermenge für das Dressing Orangensaft, Essig, Ahornsirup, Senf und Öl. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Vermenge Fenchel, Zwiebelringe, Orangenscheiben und Granatapfelkerne in einer großen Schüssel. Gieße das Dressing darüber und vermenge es vorsichtig. Mische die Walnüsse und die Minze unter.

Lass den Salat für 20-30 Minuten im Kühlschrank ziehen und bestreue ihn vor dem Servieren mit dem Fenchelgrün.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.