Blitzschnelle Feta-Croissants: perfekt zum Snacken

Croissants müssen nicht immer süß sein – diese Variante mit würzigem Feta, duftendem Basilikum und einem Hauch Knoblauch zeigt, wie lecker die herzhafte Seite sein kann. In wenigen Minuten sind diese kleinen Leckerbissen vorbereitet und duften bald unwiderstehlich aus dem Ofen. Diese Feta-Croissants sind perfekt für Gäste oder einfach für dich, wenn du Lust auf etwas richtig Gutes hast!

Schnelles Fingerfood: Rezept für Feta-Croissants

Bloß wenn ich an Croissants denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich die Wahl zwischen einem Stück einer ausgefallenen Torte und einem buttrig-luftigen Croissant hätte, würde die Wahl immer auf das Knusperhörnchen fallen. Für mich liegt die Schönheit dieses Gebäcks in seiner Simplizität und Handwerkskunst. Denn um die endlos vielen Schichten zu erzielen, braucht es die richtige Technik – das sogenannte Tourieren. Dabei wird der Hefeteig wiederholt gefaltet und ausgerollt und dabei Butter in ihn eingearbeitet. Dadurch erhält der Teig beim Backen seine typisch blättrige Textur.

Doch wusstest du, dass die Croissants ursprünglich gar nicht aus Frankreich kommen? Ihre Wurzeln liegen eigentlich in Österreich. Der Legende nach wurden die Türken während ihrem Versuch der Übernahme Wiens im 17. Jahrhundert von den Wienern Bäckern dabei überrascht. Sie waren wie jede Nacht damit beschäftigt für den nächsten Tag zu backen, als sie lautes Graben und Schaufeln hörten. Sie schlugen sofort Alarm und die Stadt war gerettet. Ihr Heldentum wurde belohnt: Seither durften sie ein Hörnchen backen, das den türkischen Halbmond repräsentiert – zur Feier des Siegs über die Türken. Damit war das erste „Kipferl“ geboren.

Mit Marie Antoinettes Leibbäcker gelangte das Kipferl nach Frankreich, wo die französischen Bäcker es mit Butter verfeinerten. Damit entsteht schließlich das Croissant, wie wir es heute kennen. Seitdem ist das Gebäck aus französischen (und anderen) Backstuben nicht mehr wegzudenken. Wir versuchen uns heute mal an einer herzhaften Variante mit Füllung und zollen dem Hörnchen unseren Respekt.

Unsere Feta-Croissants sind im Handumdrehen vorbereitet und im Backofen. Vor allem, wenn du fertigen Blätterteig dafür verwendest. Natürlich kannst du den Teig für die kleinen herzhaften Hörnchen auch selbst herstellen. Jedoch solltest du dann eine Extraportion Zeit und Geduld mitbringen. Entscheidest du dich für den Fertigteig, rollst du ihn aus und schneidest ihn in Dreiecke. Für die Füllung vermengst du Schmand, Olivenöl, zerbröselten Feta, frisches gehacktes Basilikum, Oregano sowie etwas Salz und Pfeffer. Die Füllung verteilst du dann auf den Teigdreiecken und rollst sie von der langen Seite her zu Croissants auf. Platziere sie auf einem Backblech und backe sie anschließend für circa 20 Minuten. Fertig ist der würzig-knusprige Gebäck-Traum!

Verfeinern kannst du die Feta-Croissants nach Lust und Laune. Genauso gut passen getrocknete Tomaten oder ein paar Speckwürfel in die Füllung. Honig oder karamellisierte Zwiebeln sorgen für einen leicht süßlichen Kontrast. Für eine Ladung Gemüse, gib einfach klein gehackten Spinat oder etwas geraspelte Zucchini mit in die Hörnchen. Guten Appetit!

Feta-Croissants Olivia 3.85 ( 26 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 30 g frisches Basilikum

1 Knoblauchzehe

200 g Feta

150 g Schmand

2 EL Olivenöl

2 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Rolle Blätterteig oder Croissant-Teig, aus dem Kühlregal

1 Ei

Sesam zum Bestreuen

Schwarzkümmel zum Bestreuen Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche und trockne das Basilikum und schäle den Knoblauch. Hacke beides fein. Zerbrösele den Feta in einer Schüssel und vermische ihn mit Schmand, Olivenöl, Oregano, Basilikum und Knoblauch. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer.

Rolle den Blätterteig oder Croissant-Teig aus und schneide ihn in Dreiecke. Je nach Größe des Teigs kannst du etwa 6 bis 8 Stück daraus schneiden. Verteile die Feta-Füllung auf der breiten Seite der Teigdreiecke. Klappe die Ränder leicht ein, damit die Füllung nicht ausläuft, und rolle den Teig von der breiten Seite her zu Croissants auf.

Verquirle das Ei und bestreiche die Croissants damit. Bestreue sie anschließend mit Sesam und Schwarzkümmel.

Backe die Croissants im vorgeheizten Ofen für ca. 20 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass die Croissants kurz abkühlen und serviere sie warm.

