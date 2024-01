Bist du bereit für ein Frühstück, das dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt? Dann kommen hier unsere herzhaft belegten Croissants. Bitte was? Ja, richtig gelesen. Bei den Avocado-Lachs-Croissants trifft die buttrige Zartheit von französischen Croissants auf cremige Avocado, scharf gewürzten Frischkäse und die geschmackliche Finesse von Lachs. Ein Knallerfrühstück für einen fulminanten Jahresstart!

Üppig belegte Avocado-Lachs-Croissants

Die Avocado-Lachs-Croissants leben von der Zusammenstellung der besonderen Zutaten. Knusprige Croissants bilden die Grundlage. Darauf kommt eine Schicht Avocado-Frischkäsecreme, die mit Wasabi verfeinert wird. Wem das zu scharf ist, der toppt die Creme stattdessen mit frischen Kräutern wie Dill, Schnittlauch und Petersilie. Zu der Creme gesellen sich Lachsscheiben und ein frischer „Salat“ aus Mozzarella, Gurke und Tomate. Einige frische Scheiben Avocado runden das köstliche Sandwich ab – und natürlich die zweite Hälfte des Croissants als Deckel. Wen du magst, gib als Toppings noch Sprossen und Kürbiskerne für einen Extra-Crunch auf das Gebäck.

Unsere Avocado-Lachs-Croissants sehen nicht nur köstlich aus, sie sind auch noch relativ gesund. Die Avocado versorgt dich mit gesunden Fetten, während der Lachs reich an Omega-3-Fettsäuren ist – eine Kombination, die nicht nur köstlich, sondern auch gut für deine Gesundheit ist. Perfekt also für ein entspanntes Frühstück zu Hause oder als köstliche Option für Gäste.

Wenn du Lust hast, das französische Gebäck einmal selber zu machen, dann schaue dir das Video oben an und versuche dich auch an den anderen beiden Croissant-Varianten, die wir dir dort zeigen. Wir haben auch zwei süße Versionen für dich parat – wie wäre es mit Kinderriegel-Croissants oder sündhaft guten Nougat-Croissants? Ein echter Hingucker und typisch Leckerschmecker sind Croissants in Tricolore-Optik!

Jetzt haben wir aber erst einmal Hunger auf ein herzhaftes Frühstück und freuen uns darauf, in die Avocado-Lachs-Croissants zu beißen. Bon Appétit!