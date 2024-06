Fingerfood aus Blätterteig: unsere 14 besten Rezept-Ideen zum Nachbacken

Ob für die Frühlingsparty, den Osterbrunch oder das Geburtstagsbuffet: Kleine Snacks sind immer eine Bereicherung. Eine bunte Palette an köstlichen Häppchen ist eine hervorragende Möglichkeit, um Gäste zu verwöhnen. Zudem können sich alle bei den Vorbereitungen einbringen, da die meisten Leckereien problemlos zu Hause zubereitet und mitgebracht werden können. Besonders haben wir uns in Fingerfood aus Blätterteig verliebt. Egal, ob süß oder herzhaft, der luftige Teig mit seinen zahlreichen Schichten ist einfach unwiderstehlich!

Fingerfood aus Blätterteig: dank Fertigware ein Kinderspiel

Fingerfood aus Blätterteig gelingt selbst Backanfängern, Fertigware sei Dank. Im Supermarkt deines Vertrauens bekommst du Blätterteig entweder tiefgefroren als Platten oder gerollt aus dem Kühlregal. Das Vorbereiten eines aufwendigen Teigs bleibt dir daher erspart, und es bleibt mehr Zeit, um all die kreativen Rezept-Ideen umzusetzen.

Was Blätterteig so besonders macht: Er wird in einem aufwendigen Verfahren immer wieder gefaltet, ausgerollt und mit Butterplatten bestückt. So entstehen die vielen Schichten, die beim Backen dafür sorgen, dass er so fluffig und luftig wird. Vor allem Hobbybäcker haben vor dieser traditionellen Teigherstellung ordentlich Respekt, weshalb sich fertiger Blätterteig einer so großen Beliebtheit erfreut. Und auch wir sind große Fans der Supermarkt-Variante, um unser köstliches Fingerfood aus Blätterteig zuzubereiten.

Herzhaftes Blätterteig-Fingerfood

Gefüllte Taschen oder gedrehte Stangen, Pizza oder kunstvoll drapierte Blumen: herzhaftes Fingerfood aus Blätterteig beweist, dass der fluffige Teig nicht nur in der süßen Form begeistert. Viele unserer Ideen kannst du nicht nur zu Feierlichkeiten backen, sondern auch als leckeres Mittagessen für den Arbeitstag. Da sie auch kalt schmecken, lassen sie sich wunderbar am Vorabend vorbereiten und am nächsten Tag einpacken. Sie schmecken aber ebenso gut am Abend beim Familienessen oder als Snack während des Fernsehens.

Unsere Top 7 für herzhaftes Fingerfood aus Blätterteig:

Noch nicht genug? Hier findest du weitere Ideen mit Blätterteig. Suchst du noch mehr Rezepte für Fingerfood, wirst du bei uns ebenfalls fündig.

Süße Snacks aus Blätterteig

Der Klassiker ist natürlich süßes Blätterteiggebäck. Kann man den Teig sogar für Torten und Kuchen nutzen, mögen wir ihn vor allem auch für süßes Blätterteig-Fingerfood. Wir alle kennen und lieben fruchtig gefüllte Taschen, aber Fingerfood aus Blätterteig hat noch so viel mehr zu bieten. Hast du beispielsweise schon einmal portugiesische Puddingpasteten selber gemacht? Und die sind erst der Anfang!

Unsere Top 7 für süßes Fingerfood aus Blätterteig: