Stettiner Pastetchen: polnische Blätterteig-Teilchen mit Hackfleisch und Pilzen

Urlaub muss nicht immer nach Zitronen, mediterranem Gemüse oder Eis schmecken. Manchmal schmeckt Urlaub nach deftigen Blätterteigtaschen mit herzhafter Füllung. Der Beweis dafür sind Stettiner Pastetchen, kleine Gebäckstücke mit Pilz-Hackfleisch-Füllung. Ein Bissen davon und du schlenderst vor dem Hintergrund der Stettiner Altstadt an der Oder entlang. Wir zeigen dir, wie du dieses Urlaubsgefühl zu Hause nachbacken kannst!

Einfaches Rezept für Stettiner Pastetchen

Stettiner Pastetchen sind eine polnische Spezialität, die ihren Ursprung in der westpolnischen Stadt an der Oder hat. Dort werden sie seit den späten 60er Jahren zubereitet. Klassisch bestehen Stettiner Pastetchen, auf Polnisch Pasztecik szczeciński genannt, aus einem in Fett gebratenem Hefeteig. Wir haben uns dazu entschieden, das Rezept ein wenig zu vereinfachen und verwenden stattdessen Blätterteig. Der braucht weniger Aufwand und Zeit als Hefeteig und schmeckt ebenso buttrig und lecker.

Die Herstellung dieser Version von Stettiner Pastetchen ist einfach. Wir füllen sie klassische mit Hack und Pilzen, du kannst jedoch viele verschiedene Füllungen verwenden. In Stettin gibt es Varianten mit Schweinehack, Sauerkraut und Käse, aber auch mit Trockenfrüchten und Rosinen. Unsere Hackfleisch-Füllung ist schnell zubereitet und bekommt einen besonders intensiven Geschmack durch das Würzen mit Lorbeerblättern und Piment. Denke daran, diese vor dem Befüllen der Täschchen wieder herauszunehmen, denn niemand möchte auf ein Pimentkörnchen beißen!

Stettiner Pastetchen sind ein schnell hergestelltes, perfektes Fingerfood für unterwegs oder auf Partys. Durch ihre kurze Backzeit können sie spontan vor Ausflügen oder anderen Aktivitäten zubereitet werden und schmecken warm wie kalt. Klassisch werden sie mit einem gut gewürzten Borschtsch serviert. Ein deftiges Essen für Liebhaber von kräftigem Geschmack!

Bleiben wir kulinarisch noch einen Moment in Polen und erfreuen uns an Kohlrouladen mit Hackfleisch und einer einfachen Version von Karpatka, einem Blätterteigkuchen mit Vanillepuddingfüllung.

Jetzt stehen aber erstmal Stettiner Pastetchen auf dem Speiseplan. Alles griffbereit? Dann kann es ja losgehen.