Fisch in Kokossoße mit Reis: ein kulinarischer Ausflug in die Südsee

Hast du Lust, in deiner eigenen Küche von türkisblauem Wasser und Palmen zu träumen? Dieses Rezept für Fisch in Kokossoße mit Reis ist dein kulinarisches Ticket in die Südsee. Unser heimischer Herbst mit seinen bunten Blättern und Kürbissen ist zwar schön, aber etwas Abwechslung braucht jeder mal. Außerdem ist dieses Gericht lecker und einfach zuzubereiten!

Fisch in Kokossoße mit Reis: tropische Aromen

Guter Fisch ist das A und O für dieses Gericht. Die wichtigste Regel beim Einkauf: Achte auf Frische! Frischer Fisch sollte eine glänzende Haut und klare Augen haben, wenn du ihn im Ganzen kaufst. Filets sollten prall, feucht und glänzend aussehen, ohne einen „fischigen“ Geruch. Falls du dich für Tiefkühlfisch entscheidest, ist das auch eine gute Wahl, denn tiefgefrorener Fisch wird oft direkt nach dem Fang eingefroren und enthält daher viele Nährstoffe.

Für diesen Fisch in Kokossoße mit Reis eignen sich vor allem weiße Fischsorten wie Kabeljau, Seelachs oder Tilapia. Letzterer gehört zu den Buntbarschen und ist besonders für Figurbewusste eine gute Wahl. Achte beim Kauf auf ein Bio-Siegel und eine möglichst europäische Herkunft, um die Umwelt zu schonen. So kannst du deinen Fisch in Kokossoße mit Reis besonders genießen.

Fisch zu garen ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst. Achte darauf, dass du den Fisch nur so lange wie nötig in der Soße lässt. Zarte weiße Fischsorten wie Kabeljau und Tilapia sind schnell gar und werden in zu langer Kochzeit trocken oder zerfallen. Wenn du festere Sorten wie Lachs verwendest, verlängert sich die Kochzeit entsprechend. Insgesamt steht dein Fisch in Kokossoße mit Reis in etwa 40 Minuten frisch und fertig auf dem Tisch. Jetzt heißt es: genießen und die Seele baumeln lassen.

