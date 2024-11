Fischröllchen à la Bordelaise: Ein besonderes Gericht für Fischliebhaber

Dieses Gericht ist für Fischliebhaber und jene, die es werden wollen. Denn unsere Fischröllchen à la Bordelaise lassen auch Zweifler auf den Fisch kommen. Wer kann schon nein sagen zu zarten Fischfilets, gefüllt mit Spinat und Mandeln und großzügig getoppt mit Parmesan-Butter? Frisch aus dem Ofen ist diese Mahlzeit auch etwas Besonderes für die anstehenden Feiertage.

Rezept für Fischröllchen à la Bordelaise

Diese Fischröllchen à la Bordelaise sind ein besonderes Gericht, das der ganzen Familie schmeckt und zu besonderen Anlässen eine gute Figur auf dem Esstisch macht. Doch auch ohne konkreten Anlass kannst du dir selbst und anderen damit eine Freude machen. Unser Koch Oli hat die Zutaten und ihre Aromen wunderbar aufeinander abgestimmt und so ein tolles Rezept kreiert, das du Glückspilz gerade gefunden hast. Also, legen wir los!

Röste zuerst die Mandelblättchen in einer Pfanne goldbraun und gib dann den Babyspinat dazu. Lass ihn zusammenfallen, bis keine Flüssigkeit mehr übrig ist, und rühre zum Verfeinern etwas Schmand ein. Ein Hauch Salz und Pfeffer rundet die Füllung für deine Fischröllchen à la Bordelaise perfekt ab. Lass den Spinat aber abkühlen, bevor du sie damit befüllst.

Tupfe die Fischfilets trocken, würze sie mit Salz und Pfeffer und verteile den vorbereiteten Spinat darauf. Jetzt heißt es: einrollen und aufrecht in eine Auflaufform stellen. Für das Topping mischst du weiche Butter, geriebenen Parmesan, Kräuter und Semmelbrösel – und ab damit auf die Fischröllchen! Stelle sie in den Ofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze, wo die Röllchen in 30 Minuten goldbraun und herrlich duftend fertig gebacken werden. Voilà – ein Genuss à la Bordelaise! Während der Backzeit kannst du unseren leckeren Kartoffelsalat als Beilage zubereiten.

Mehr Fischgenuss bekommst du mit diesem Fisch-Auflauf mit Käse und Semmelbröseln. Auch dieser griechische Fischauflauf Psari Plaki schmeckt herrlich und weckt mediterrane Sehnsüchte. Oder wie wäre es mit einem gebackenen Barsch mit Oliven?