Frisch, lecker und ganz ohne Zusätze: Fischstäbchen selber machen

Wenn deine Kinder auf die Frage, was sie essen wollen, immer Fischstäbchen sagen, dann bist du hier genau richtig! Klar, die gekauften aus dem Supermarkt schmecken gut und sind superpraktisch, aber selbst gemacht, schmecken die krossen Fischfilets doch noch viel besser. Mit unserem einfachen Rezept kannst du Fischstäbchen ganz leicht selber machen.

Fischstäbchen zu Hause selber machen

Fischstäbchen sind nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen überaus beliebt. Kein Wunder, denn sie sind vielseitig einsetzbar. Ob als Hauptgericht mit Kartoffelbrei und Gemüse oder als Snack zwischendurch – Fischstäbchen passen immer.

Fischstäbchen aus der Tiefkühltheke schmecken gut und sind auch gesünder, als ihr Ruf ist. Aber selbstgemacht ist immer noch am besten.

Die Zutaten für deine selbst gemachten Fischstäbchen sind schnell zusammengestellt: Fischfilet (am besten Seelachs oder Kabeljau), Mehl, Eier, Paniermehl, Salz und Pfeffer.

Die Zubereitung ist simpel: Du schneidest das Fischfilet in Streifen, panierst diese in Mehl, Eiern und Semmelbröseln und backst die Fischstäbchen anschließend in einer Pfanne mit heißem Öl aus.

Für den besonderen Geschmack kannst du auch noch etwas Zitronensaft, Dill oder Petersilie hinzufügen. So erhältst du leckere Fischstäbchen mit einer knusprigen Panade und einem zarten Fischkern.

Wie du siehst, ist es wirklich ganz einfach, Fischstäbchen zu Hause selber zu machen.

Mit ein paar Handgriffen und Zutaten hast du leckere Fischstäbchen auf dem Tisch, die Groß und Klein begeistern werden. Lass es dir schmecken!

Um etwas Pepp in den Speiseplan zu bringen, probiere auch unseren Fischstäbchen-Auflauf oder die niedliche Krabbe aus Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Deine Kinder werden davon sicherlich genauso begeistert sein wie du. Wenn du keine Lust auf die klassischen Fischstäbchen hast, bereite dir Kibbeling, einen frittierten Fisch-Snack aus den Niederlanden zu.