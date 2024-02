Kibbeling: frittierter Fisch-Snack aus den Niederlanden

Wie man es dreht und wendet: Frittiertes Essen schmeckt einfach lecker. Kein Wunder, dass Gerichte wie Fischstäbchen oder Fish ’n‘ Chips so beliebt sind. Sie sind sowohl der perfekte Streetfood-Snack als auch ein sündhaft leckeres Abendessen. Heute präsentieren wir dir den beliebtesten frittierten Fisch-Snack der Niederlange: Das ist Kibbeling.

Von ungeliebten Fischresten zu beliebtem Snack: Kibbeling hat es in sich

Die Niederlande sind für ihre frittierten Snacks bekannt. An fast jeder Ecke in Touristengebieten und an jeder zweiten im Umland finden sich kleine Imbissbuden, die knusprig ausgebackene Lebensmittel anbieten. Bitterballen, Kipcorn und Co. begeistern Einheimische wie Reisende zugleich. Ein Snack hebt sich dabei jedoch von der restlichen Menge ab: Kibbeling, die frittierten Fisch-Häppchen. Entstanden ist das Fingerfood als Resteverwertung für Kabeljauwangen, die sonst keinen Abnehmer fanden. Heutzutage werden Kibbeling meistens aus Filet hergestellt, neben Kabeljau häufig auch aus dem günstigeren Seelachs oder Seehecht.

Um Kibbeling herzustellen, zerteilst du Fischfilet zunächst in mundgerechte Stücke. Diese wälzt du in einer ganzen Palette an verschiedenen Gewürzen, sodass sie einen würzig-aromatischen Geschmack bekommen. Danach ziehst du sie durch einen Teig und frittierst sie, bis alles knusprig ist. Im Gegensatz zu englischen Fish ’n‘ Chips ist die Panade des Kibbeling nicht sehr dick. Dadurch sind die Snacks knusprig, aber nicht knackig. Achte darauf, dass dein Frittierfett die richtige Temperatur hat, damit der Kibbeling nicht matschig wird.

Serviert wird Kibbeling klassisch mit einer Remouladensoße, die mit ihrer leichten Säure eine erfrischende Abwechslung zum fettigen Fisch bietet. Lecker ist ebenfalls eine Knoblauchsoße oder die in den Niederlanden unfassbar beliebte Joppie-Soße, eine Mayonnaise mit Currypulver und Zwiebeln. Wenn du es eher schlicht magst, reicht auch ein Spritzer Zitrone.

Frittiertes Essen ist in der ganzen Welt beliebt. Ob Snacks oder ganze Mahlzeiten – Lebensmittel im heißen Fett auszubacken kommt gut an. In Spanien ist die Leche frita, die frittierte Milch, ein bekannter Snack. Ein beliebtes indisches Street Food sind Samosas –Teigtaschen mit Hühnchen. Und in Frankreich isst man gerne Bugnes, ein frittiertes, süßes Hefegebäck mit Orangennote.