Flamenco-Eier: Ein feuriges Kartoffel-Ei-Gericht nach spanischer Art

Eigentlich heißt dieses aromatische Gericht Huevos a la flamenca, also in etwa „Eier auf Flamenco-Art“, doch der Name Flamenco-Eier ist kurz, knackig und gefällt mir besser. Denn gleich beim ersten Bissen willst du aufspringen, eine energische Bewegung mit der Hand machen und „Olé“ rufen. Dieses Gericht ist alles, was du brauchst: pikant, herzhaft, sättigend und unglaublich lecker. Auf geht’s ans Rezept!

Flamenco-Eier: aromatisch-pikant

Die Flamenco-Eier sind ziemlich, ziemlich spanisch. Warum? Weil hier die Lieblingswurst der Spanier einen besonderen Auftritt hat: Chorizo! Inzwischen gibt es sie problemlos auch in deutschen Supermärkten zu kaufen. Ihren pikanten Geschmack und die feurige Farbe hat sie dem Paprikapulver zu verdanken, mit dem in der spanischen Küche stets so großzügig gearbeitet wird.

Für die Flamenco-Eier brätst du gewürfelte Kartoffeln zunächst in einer Pfanne mit einem großzügigen Schuss Olivenöl. Nimm sie heraus und brate in derselben Pfanne Knoblauch und Zwiebeln, gib Tomatenpüree, grüne Erbsen und gewürfelte Paprika hinzu. Lass alles etwa fünf Minuten auf niedriger Flamme köcheln, gib die Kartoffeln zusammen mit Chorizoscheiben wieder hinein und mische alles gut. Nach weiteren zehn Minuten füllst du den Pfanneninhalt in ofenfeste Förmchen, schlägst je ein Eier darüber auf und stellst das Ganze für etwa fünf Minuten in den Ofen, damit das Ei stockt.

Alternativ kannst du die Flamenco-Eier auch ohne den Ofen zubereiten, indem du die Eier in der Pfanne stocken lässt. Die Zubereitung und Präsentation in einer kleinen Ofenform, am besten aus Terracotta, gibt diesem tollen Gericht aber ein so schönes, mediterranes und leckeres Aussehen. Serviere dazu ein Stück Brot und lass die Seele baumeln.

Ein ähnliches Gericht gibt es auch in der israelischen Küche: Shakshuka! Zu den Flamenco-Eiern passt ein erfrischendes Glas Gazpacho. Migas, ein spanisches Brotgericht, wird ebenfalls mit Chorizo zubereitet.