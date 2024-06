Wassermelonen sind die Stars des Sommers. Sie versorgen uns mit Geschmack und Wasser und sind daher der ideale Zwischensnack. Aber die großen, prallen Früchte schmecken nicht nur süß richtig gut. Wir kochen heute einen herzhaften Fleischtopf in der Wassermelone. Na, neugierig geworden?

Fleischtopf in Wassermelone: Sommerliche Rezept-Idee

Mit einer Wassermelone ist so einiges möglich! Softeis, Eis am Stiel oder Kuchen – bei uns gibt es unendlich viele wunderbare Ideen, die man mit dieser Fruchtbombe verwirklichen kann. Heute heben wir das Ganze noch mal auf ein anderes Level, denn es gibt einen ganzen Fleischtopf, und zwar direkt aus der Wassermelone. Dazu gibt es Gemüse und eine fruchtige Melonensalsa.

Portionen: 8

Zubereitungszeit: 20 Min

Ofenzeit: 2 1/2 Std

Gesamtzeit: 2 Std 50 Min

Kühlzeit: 2 Std

Schwierigkeitsgrad: mittel

Dafür brauchst du:

600 g Schweinebauch

600 g Schweinenacken

300 g Salsiccia (5 Stück à 60 g)

Rub für das Fleisch:

2 EL Paprikapulver

1 TL Zwiebelpulver

1 TL granulierten Knoblauch

1 TL Pfeffer

1 1/2 TL Salz

1 EL Oregano

Zeste einer Zitrone

Für das Gemüse:

800 g Kartoffeln (Drillinge)

2 Tomaten

1 große Gemüsezwiebel

4 Karotten

2 Thymianzweige

2 Rosmarinzweige

Außerdem:

1 Wassermelone, ca. 5-6 kg

Ananas-Spiralschneider

Für die Melonensalsa:

ca. 400 g gewürfeltes Melonen-Fruchtfleisch

1 rote Chili

2 EL gehackte Minze

Zeste und Saft einer Limette

1 rote Zwiebel, in Würfel geschnitten

Salz

Pfeffer

So geht es:

1. Schneide den Schweinebauch, den Schweinenacken und die Salsicce in kleine Stücke und gib sie in eine Schüssel. Vermische alle Zutaten für das Rub und gib die Mischung dann auf das Fleisch. Vermenge alles miteinander und stelle das Fleisch abgedeckt für 2 Stunden in den Kühlschrank.

Credit: Media Partisans

2. Schneide das Gemüse in kleine, etwa walnussgroße Stücke, vermenge es in einer Schüssel miteinander und gib es zum Fleisch in die Schüssel.

Credit: Media Partisans

3. Wasche eine Wassermelone gründlich von außen und trockne sie wieder ab (wichtig, damit keine Keime oder Bakterien auf der Schale zurückbleiben). Schneide dann den Deckel ab und hole mithilfe des Ananas-Spiralschneiders das ganze Fruchtfleisch heraus. Stelle das Fruchtfleisch erst einmal beiseite. Fülle nun die Melone komplett mit der Fleisch-Gemüse-Mischung. Gib noch Thymian, Rosmarin und Zitronenzeste hinzu. Setze den Deckel wieder auf die Melone und schiebe sie bei 160 °C Umluft für 2 1/2 Stunden in den vorgeheizten Backofen.

Credit: Leckerschmecker

4. Schneide das Fruchtfleisch der Melone in kleine Würfel und salze es. Lass die Würfel kurz stehen, damit sie das Wasser verlieren. Gieße dann das Wasser ab und füge Chili, Minze, Abrieb sowie Saft einer Limette, Zwiebel und Pfeffer hinzu und vermenge alles gut miteinander.

Credit: Media Partisans

Tatsächlich passen Wassermelone und Fleisch ziemlich gut zusammen (wir sagen nur: Melone und Schinken …). Probiere diesen schmackhaften Fleischtopf aus der Wassermelone unbedingt aus und überrasche deine Freunde oder deine Familie mit einem außergewöhnlichen Fleischrezept mit fruchtiger Note.

Wir haben auch schon einmal Hähnchen in der Wassermelone zubereitet. Schau mal hier: aromatisches Hähnchen in Wassermelone.