Florentiner Apfelkuchen überzeugt mit köstlichem Mandelbelag

Ein Apfelkuchen ist schon etwas Feines. Noch besser wird er allerdings, wenn man ihn mit einer knusprigen Haube aus karamellisierten Mandeln versieht. Wir präsentieren: den Florentiner Apfelkuchen! Bringst du den zur nächsten Kuchentafel mit, werden dir die Herzen der Essenden nur so zufliegen.

Backe noch heute Florentiner Apfelkuchen!

Apfelkuchen gibt es in vielen Variationen. Mit oder ohne Mürbeteig, cremig mit Pudding oder besonders süß als gedeckter Apfelkuchen wie von Oma. Aber eine Zubereitungsart hat es uns besonders angetan: dieser Florentiner Apfelkuchen. Was ihn ausmacht, verraten wir dir sofort!

Der Florentiner Apfelkuchen bezeichnet im Grunde zwei Gebäcke in einem: Apfelkuchen und den Florentier. Bei Letzterem handelt es sich um eine Art Keks, die aus einer knusprig gebackenen Karamellmasse mit Mandeln und Nüssen besteht. Diese Kekse werden in Schokolade getaucht und schmecken einfach vorzüglich. Und da Äpfel und Nüsse bekanntermaßen himmlisch gut zusammenpassen, dachten wir uns: Wir kombinieren beides in einem Kuchen!

Florentiner Apfelkuchen besteht aus Mürbeteig, einer mit Zimt verfeinerten Apfelfüllung und einer süßen Mandelschicht, mit Honig. Alles in allem also ein kulinarisches Gesamtkunstwerk, das seinesgleichen sucht! Du musst nicht einmal warten, bis es Herbst wird und die Äpfel reifen, denn das Lieblingsobst der Deutschen ist als Lagerware das ganze Jahr erhältlich. Hast du dennoch Lust auf einen anderen Geschmack, funktioniert dieser Kuchen ebenso gut mit Kirschen oder auch Birnen.

Serviere den Florentiner Apfelkuchen mit etwas Schlagsahne oder, wenn du Lust auf etwas Dekadentes hast, mit einer Kugel Vanilleeis. Dazu schmeckt lauwarmer Kuchen zwar besser, jedoch sollte dieses Backwerk vor dem Verzehr einmal gut auskühlen. Nur so wird die Mandelschicht obendrauf fest und klebt nicht.

Lust auf mehr leckere Kuchen mit Apfel? Dann backe als Nächstes unseren Puddingkuchen mit Apfelmus und Blätterteig oder diesen saftigen Apfelkuchen ohne Mehl. Aber auch der versunkene Apfelkuchen mit Zimtäpfeln ist ein wahres Gedicht!