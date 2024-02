Dieser Würfelkuchen aus der Pfanne ist überraschend fluffig

Wenn es um süße Leckereien geht, steht dieser fluffige Würfelkuchen ganz oben auf meiner Liste. Das leckere Gebäck überrascht mit seiner unwiderstehlich luftigen Textur und der ungewöhnlichen Zubereitung.

Würfelkuchen aus der Pfanne: fluffig und zart

Beim Gedanken an einen Kuchen denkt man automatisch auch an einen Backofen. Dieser bleibt für den fluffigen Würfelkuchen allerdings kalt, stattdessen backen wir das luftige Gebäck in der Pfanne. Denn im Grunde handelt es sich bei dem Würfelkuchen um einen luftig-leichten Pancake.

Der Clou am Rezept: Die Zutaten werden in einer Schüssel miteinander vermischt und dann in eine leere Milchpackung gefüllt, die du vorher auf die richtige Größe zurechtgeschnitten hast. Dadurch bekommt der Kuchen seine Würfelform.

Damit die Pancakes schön aufgehen, kommt neben dem Backpulver auch Baiser in den Teig. Wenn du diesen noch mit einem Spritzer Essig versiehst, geht der Teig besonders gut auf und bekommt beim Ausbacken seine fluffige Konsistenz.

An grauen, tristen Wintertagen ist der Würfelkuchen ein Trostspender, an lauen Frühlingstagen verwandelt er sich in eine süße, leichte Begleitung zu einer Tasse Kaffee oder Tee auf der Terrasse. Aber auch zum Frühstück schmeckt der Würfelkuchen hervorragend.

Du wirst von diesem raffinierten und luftigen Gebäck genauso begeistert sein wie wir. Dank der einfachen Zubereitung und des unwiderstehlichen Geschmacks wird der fluffige Würfelkuchen schnell auch zu deinen Favoriten zählen.

