Pancakes sind hierzulande längst ein beliebtes Frühstück, dabei kennt man die kleinen Pfannkuchen vor allem aus den Vereinigten Staaten. Was sie so beliebt macht? Sie sind fluffig und luftig, kleiner als unsere Eierkuchen und werden typischerweise mit Ahornsirup genossen. Dabei lassen sie ausreichend Spielraum für Variationen. Und so backen wir heute Joghurt-Zitronen-Pancakes, die sich durch ihre spritzige Frische auszeichnen.

Es gibt Joghurt-Zitronen-Pancakes zum Frühstück

Na, was isst du am liebsten zum Frühstück? Demnächst sicher unsere Joghurt-Zitronen-Pancakes. Vor allem am Wochenende machen die gute Laune und die ganze Familie satt und glücklich. Schon wenn man den Teig, der mit frischem Joghurt und spritzigem Zitronensaft verfeinert wird, in der Pfanne ausbackt, lockt der Duft Groß und Klein an den Frühstückstisch.

Wir haben noch einen extra Genusstipp: Normalerweise rühren wir den Teig mit Naturjoghurt an. Die Pancakes schmecken aber auch fantastisch, wenn du diesen beim nächsten Mal mit Joghurt mit Mango- oder Vanillegeschmack ersetzt. Probier’s mal aus!

Da die Joghurt-Zitronen-Pancakes am besten munden, wenn sie noch warm sind, kannst du sie bis zum Servieren im Ofen warm halten. Ist der Teig verbraucht, kommt der Pancake-Stapel auf den Tisch – und wird ratzfatz kleiner, wetten?

Uns schmecken die Joghurt-Zitronen-Pancakes mit einem Klecks Apfelmus oder Ahornsirup, aber auch mit frischem Obst oder Marmelade. Wie isst du sie am liebsten?

