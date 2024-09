Flying Banana: cremig-süßer Cocktailgenuss

Vom Bananenbrot über die Bananenmilch bis hin zu gebackener Banane mit Honig – aus der süßen, gelben Frucht lassen sich viele Köstlichkeiten zubereiten. Aber hast du auch schon einmal einen Bananen-Cocktail probiert? Wir zeigen dir, wie du einen Flying Banana mixt. Kleiner Spoiler vorweg: Er schmeckt fantastisch.

Flying Banana: leckerer Sommercocktail in nur 5 Minuten

Cocktail und Banane, das passt wunderbar zusammen. Der beste Beweis dafür: der Flying Banana. Der Cocktail wird aus frischer Banane, Bananensaft und Bananenlikör zubereitet und schmeckt daher wunderbar intensiv und fruchtig nach der gelben Frucht. Hinzu kommen noch Eiswürfel und Vodka.

Schneide zuerst die Banane in Scheiben. Lege ein paar davon beiseite und fülle den Rest zusammen mit dem Bananensaft ein Gefäß. Zerdrücke die Banane mit dem Saft zu einem feinen Brei und passiere sie dann durch ein Sieb. Fülle das Fruchtmus zusammen mit dem Vodka, dem Bananenlikör und Eiswürfeln in einen Shaker und mixe den Drink für 20 Sekunden kräftig durch. Fülle ihn danach in ein Glas um und dekoriere ihn mit einer Bananenscheibe.

Mixt du öfter mal einen Cocktail? In unserem Leckerwissen-Ratgeber erfährst du, was zur Grundausstattung einer Hausbar alles gehört.

Der Flying Banana ist dank seines süßen Aromas der ideale Cocktail für Sommerpartys und BBQs. Du kannst ihn sowohl als Begrüßungscocktail servieren oder als eine Art Dessert-Drink nach dem Essen. Übrigens, du kannst auch eine alkoholfreie Variante des Drinks mixen. Mische statt hochprozentigem Vodka eine Alternative ohne Alkohol mit hinein und nimm etwas mehr Bananennektar statt Likör. Sollen auch Kinder probieren dürfen, dann besteht der Drink nur aus Bananensaft, pürierter Banane und Eiswürfel.

