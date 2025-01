3 kuriose Food-Highlights, die du auf der Grünen Woche 2025 noch probieren kannst

Für Feinschmecker und Foodies gibt es gleich zu Beginn des neuen Jahres einen Pflichttermin: die Grüne Woche. Eine Woche lang dreht sich in den Berliner Messehallen unter dem Funkturm alles rund um die Themen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Wer sich dafür interessiert, kann hier mit Erzeugerinnen und Erzeugern ins Gespräch kommen, bei Live-Cooking-Shows zusehen und sich durch verschiedene Länderspezialitäten zu naschen. Wenn es etwas zu Essen gibt, dann sind auch wir von Leckerschmecker nicht weit. Bei unserem Streifzug über die Grüne Woche konnten wir neben vielen Genuss-Klassikern auch die eine oder andere kulinarische Kuriosität und aktuelle Foodtrends entdecken. Welche uns dabei besonders beeindruckt haben, verraten wir hier.

Cremig, süß und ziemlich lecker: Spargeleis aus Brandenburg ein Highlight auf der Grünen Woche

Ein jährliches Highlight und ein wahrer Publikumsmagnet auf der Grünen Woche ist die Brandenburg-Halle. Hier gibt es einiges zu entdecken und natürlich auch zu probieren. Neben den bekannten eingelegten Gurken, ist Brandenburg für noch ein Gemüse bekannt: Spargel! Zahlreiche Produkte aus den weißen Stangen entdecken auch wir bei unserem Rundgang. Eine Leckerei, die unsere Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht, ist ein Spargeleis, das wir natürlich kosten müssen. Wie es schmeckt? Cremig, süß und nach Spargel. Auch wenn das Aroma anfangs überrascht und ein bisschen Gewöhnung braucht, ist es doch schnell weggenascht.

Dieses Schwarzbrot-Eis aus Lettland war nur eines von vielen Highlights auf der Grünen Woche 2025. Credit: Leckerschmecker/ Franziska Peter Auch das Spargeleis aus Brandenburg sollte man sich bei einem Besuch nicht entgehen lassen. Credit: Leckerschmecker/ Franziska Peter

Bei unserem Besuch sollte es aber nicht bei diesem einen Eis bleiben. Als wir in der Halle ankommen, in der sich Lettland präsentiert, entdecken wir ein Schwarzbrot-Eis. Das soll Kräfte verleihen, verspricht es. Die Frage, ob wir es probieren, ist schnell geklärt. Hier treffen krümelige Brotstücke, die im Geschmack an süßliches Pumpernickel erinnern, auf ein cremiges Vanille-Preiselbeer-Eis. Unser Urteil: absolut lecker und empfehlenswert.

Fermentiertes an jeder Ecke

Weiter geht’s. Während wir durch die Hallen schlendern, fällt uns ein Trend immer wieder ins Auge: fermentierte Lebensmittel. Egal, ob als klassisches Kimchi in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, als Füllung in Knödeln, als Kombucha oder Kefir – Fermentiertes 🛒 gibt es hier wirklich überall zu entdecken und ist einer der Foodtrends des Jahres. Kein Wunder, denn fermentierte Lebensmittel sind nicht nur gesund für die Darmflora und stärken unser Immunsystem. Sie sind zudem länger haltbar und haben eine größere Chance, nicht in der Tonne entsorgt zu werden.

Auf der Grünen Woche entdeckt: ein Döner aus Käse

Als wir schon auf dem Weg nach draußen sind, kommen wir noch in der Halle mit der Schweiz vorbei. Hier schlägt uns sofort ein würziger Käseduft entgegen. Neben altbekannten Klassikern wie Raclette fällt uns aber noch etwas anderes ins Auge. An einem Stand dreht sich langsam ein Dönerspieß in einer auffallend gelben Farbe. Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, dass der Spieß aus purem Käse ist. Dass die Schweiz und Käse untrennbar miteinander verbunden sind, wissen wir ja, aber einen Dönerspieß aus Käse hätten selbst wir nicht erwartet.

Du möchtest wissen, wie genau die fleischlose Döner-Spezialität schmeckt? Unsere Kollegen von „Berlin-Live“ haben ihn probiert.

Was wir auf der Grünen Woche sonst noch entdeckt haben? Jede Menge Käse in unzähligen Varianten, Wurst, Schnaps, zum Beispiel aus Mohn und Tannennadeln, und Wein. Hast du Appetit bekommen, kannst du noch bis einschließlich 26. Januar auf der Grünen Woche die kuriosesten Kreationen probieren und dich durch zahlreiche kulinarische Klassiker schlemmen. Wer es doch nicht schaffen sollte, bekommt im nächsten Jahr eine neue Chance. Die Termine für die Grüne Woche 2026 stehen bereits fest. Dann findet das Event vom 16. bis 25. Januar statt.

