Der Superbowl steht kurz bevor. Und wie immer geht es dabei nicht nur um Football, sondern auch um leckeres Essen! Überrasche deine Gäste zur Football-Watch-Party doch mit einem kreativen Football-Snack mit Käsefüllung. Der sieht von außen aus wie der ovale Ball und ist von innen herrlich cremig.

Der Superbowl ist wohl das wichtigste Sportereignis in den USA. In der Halbzeitshow treten die absoluten Superstars auf und es werden Unsummen für Werbespots ausgegeben. Die ganze Welt schaut an diesem Tag nach Amerika.

Das Sportereignis hat auch immer mehr Fans in Deutschland. Die Football-Snacks mit Käsefüllung sind die perfekte kulinarische Ergänzung für dein Game-Day-Buffet, denn sie sehen fantastisch aus und kommen bei deinen Gästen mit Sicherheit gut an.

Und das Beste an ihnen ist, dass sie sich in einer guten halben Stunde zubereiten lassen. So verpasst du keine Sekunde des Matches, weil du ewig in der Küche festhängst. Die kleinen Football-Snacks sind schnell vorbereitet und werden dann im Ofen fertiggebacken.

Football-Snack mit Käsefüllung zum Superbowl Mit diesem Rezept hast du schon vor dem ersten Touchdown gepunktet. Serviere deinen Gästen einen tollen Football-Snack mit Käsefüllung zum Superbowl!

Falls du vorhast, das Spiel zu Hause zu schauen oder eine Party zu schmeißen, solltest du deinen Gästen eine Reihe an Leckereien servieren. So schaut es sich einfach am besten. Damit auch alle satt werden, kannst du deinen Gästen neben den Football-Snacks auch noch die frittierte Zwiebelblume und die Crispy Chicken Wings servieren. Und auch die 3 unvergesslichen Snacks für das große Spiel sollten auf deiner Party nicht fehlen.

Läuft dir auch schon das Wasser im Mund zusammen? Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Mach dich bereit für einen unvergesslichen Superbowl mit diesem absoluten Knaller-Snack!