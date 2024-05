Fraisier: zu Tisch in Frankreich mit dieser Erdbeertorte

Die französische Küche begeistert immer wieder mit raffinierten Kreationen, die nicht nur hervorragend schmecken, sondern auch ihrem guten Ruf alle Ehre machen. Diese Gerichte sind oft auch optisch ansprechend und tragen wohlklingende Namen, die für deutsche Ohren besonders elegant wirken. Ein Beispiel dafür ist „Le Fraisier“, was übersetzt Erdbeerstrauch bedeutet. Diese elegante Erdbeertorte beeindruckt mit den Erdbeerscheiben, die rund um die Torte angeordnet sind. Der Kontrast zur hellen Buttercreme lässt die roten Früchte besonders schön zur Geltung kommen.

Fraisier: eine Hommage an die Erdbeere

Genau dafür ist die Fraisier auch erfunden worden: als Hommage an die Erdbeere. Denn die einzig verfügbaren Erdbeeren waren vor dem 20. Jahrhundert kleine und wilde Exemplare, gerade einmal von der Größe einer Blaubeere. Erst in den 1930er Jahren hielt in Frankreich und dem Rest Europas die große Erdbeere Einzug, wie wir sie heute kennen. Der berühmte Konditor Gaston Lenôtre, Autor mehrerer Kochbücher, soll die Torte in den 60er Jahren erfunden haben. Der Erfolg hält bis heute an: In nahezu jeder französischen Konditorei ist sie zu finden. Eine mehrstöckige Version der schönen Fraisier wird gern für Sommerhochzeiten geordert.

Für die Zubereitung der Fraisier brauchst du etwas Geduld. Wie viele französische Backrezepte ist der Prozess etwas aufwändiger, aber das Ergebnis wird deine Mühe reichlich belohnen! Du benötigst eine Springform und eine Tortenrandfolie, um die Fraisier schön sauber herauslösen zu können. Klassischerweise besteht der Boden aus mit Sirup getränktem Biskuitteig. Auf diesem Tortenboden werden die halbierten Erdbeeren mit der Schnittfläche nach außen angeordnet.

Die Zwischenräume und das Innere der Torte füllst du mit einer leckeren Creme aus Butter und Vanille aus. Dazu kommen Erdbeerstücken. Zu guter Letzt kommt ein Fruchtspiegel obendrauf. Wichtig ist, dass du dir für die äußere Erdbeerschicht der Fraisier besonders schöne Exemplare heraussuchst. Sie machen die ganze Show aus! Wähle große Erdbeeren aus, die alle ähnlich groß sind. Aufgeschnitten sollten alle etwa die gleiche Höhe haben.

Hast du Lust auf noch mehr französische Backkunst? Dann probiere die Erdbeer-Galette! Auch hier haben die roten Früchte einen großen Auftritt. Unsere cremig-frische Zitronentarte passt ebenfalls wunderbar zur warmen Jahreszeit. Und wenn es herzhaft zugehen soll, empfehle ich dir den Gemüseauflauf Tian de Légumes.