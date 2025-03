Die französische Fischsuppe Bouillabaisse ist eine Ode an die Provence

Es wird mal wieder Zeit, für einen Urlaub in Frankreich. Nicht nur der Landschaft wegen, sondern auch hinsichtlich des leckeren Essens. Ich könnte jedes Jahr in das facettenreiche Nachbarland fahren. Eine absolute Delikatesse dort ist die Bouillabaisse, eine französische Fischsuppe. Wie du sie machst, erfährst du hier.

Fischsuppe Bouillabaisse: einfach zuzubereiten und unwiderstehlich lecker

Stell dir vor, du stehst in einer kleinen, rustikalen Küche an der französischen Mittelmeerküste. Durch das Fenster weht der Duft von duftenden Kräutern und frischen Zitronen herein, während draußen Möwen über das glitzernde Wasser kreisen.

Dort entdeckst du das Geheimnis eines der berühmtesten gastronomischen Schätze der Provence: die Bouillabaisse. Ursprünglich als Reste-Essen der Fischer gedacht, die die Überreste ihres Fangs in einem köstlichen Sud zusammenwarfen, hat sich das Gericht zu einem Symbol für die reiche kulinarische Tradition Südeuropas entwickelt.

Traditionell wird die französische Fischsuppe in zwei Gängen genossen. Zunächst gibt es nur den Fond, in den geröstete Baguette-Scheiben gelegt und mit der Soße betupft werden. Als zweiter Gang werden dann die Fische und Meerestiere in die Bouillabaisse gelegt. Weitere wichtige Zutaten, die auf keinen Fall fehlen dürfen, sind Fenchel und Safran.

Die Fischsuppe Bouillabaisse ist nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Fest für die Augen. Als ich sie das erste Mal gegessen habe, lief mir schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammen. Koche sie also unbedingt gleich selber nach. Bon appétit!

Auch in anderen Ländern rund ums Mittelmeer genießt man gerne Fischsuppe. Bereite dir doch mal Psarosoupa, eine griechische Suppe, oder den spanischen Kichererbsen-Fisch-Eintopf zu. Ein weiterer Klassiker der französischen Küche ist Steak Frites. Für weitere Rezeptideen kannst du einfach unseren Koch-Bot befragen.