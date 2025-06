Freibad-Pommes: So machst du die leckersten Pommes frites der Welt zu Hause

Für das Wochenende hat der Wetterbericht die erste Hitzewelle des Jahres vorausgesagt. Das bedeutet: Es ist Freibad-Zeit! Und was darf bei keinem Besuch im Freibad fehlen? Richtig, die Pommes! Solltest du am Wochenende nicht zu deiner gewünschten Abkühlung kommen, musst du zumindest auf die Freibad-Pommes nicht verzichten. Wir haben nämlich das Original-Rezept für die besten Pommes der Welt für dich.

Knusprig, lecker, himmlisch gut: Freibad-Pommes

Mancherorts ist die Freibad-Saison längst eröffnet. Das einzige, was zum nassen Vergnügen aber noch fehlte, was das Wetter. Das soll sich am Wochenende aber ändern. Erwartet werden teilweise bis zu 35 Grad. Wenn das mal nicht nach einer Abkühlung und Freibad-Pommes ruft?

Ist es dir aus unterschiedlichsten Gründen nicht vergönnt, ins kühle Nass einzutauchen, haben wir trotzdem etwas für dich. Nämlich das beste Rezept für echte Schwimmbad-Pommes. Das einzige, was zu einem authentischen Freibad-Gefühl noch fehlt, ist der Chlorgeruch, aber mal ehrlich, auf den kann man auch gern verzichten.

Für Pommes mit Freibad-Geschmack brauchst du zuerst einmal Kartoffeln. Wasche und schäle sie und schneide sie dann in Stäbchen. Die sollten nicht zu dünn sein. Blanchiere die Kartoffeln dann für vier Minuten in einem großen Topf mit Wasser und Essig. Durch den Essig behalten die Kartoffeln ihre Form und werden nicht matschig. Ganz im Gegenteil: So werden sie erst richtig knusprig.

Danach gießt du das Wasser ab, tupfst die Kartoffeln trocken und lässt sie erst einmal gut auskühlen. Ist das erledigt, müssen die Pommes mariniert werden. Vermische die Kartoffelstäbchen gründlich mit Pflanzenöl und Salz. Lege sie mit Abstand zueinander auf ein Backblech und schiebe sie dann zum Backen in den Ofen. Sind die knusprig und goldbraun, sind sie auch schon fast fertig. Was noch fehlt, ist ein guter Schuss würziges Pommes-Salz darüber, erst dann sind sie perfekt.

Kartoffeln sind ein prima Gemüse, denn man kann schließlich Pommes frites, oder wie es so schön heißt, frittierte Sonnenstrahlen, aus ihnen machen. Wenn die Freibadsaison vorbei ist, schmecken dir vielleicht auch selbst gemachte Chili Cheese Fries mit Hackfleischsoße oder Loaded Fries mit Tomaten und Feta. Für den extra großen Pommes Hunger sind Poutine mit Pilzsoße eine große Empfehlung.

Freibad-Pommes Judith 4.84 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit: 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln

3 L Wasser

5 EL Weißweinessig

3 EL Pflanzenöl

Meersalz

Pommes-Salz Zubereitung Wasche und schäle die Kartoffeln. Schneide sie danach in Stäbchen. Die sollten dabei nicht zu dünn sein.

Koche Wasser mit Essig in einem großen Topf auf.

Blanchiere dann die Kartoffelstäbchen für 4 Minuten in dem kochenden Wasser.

Lass die Kartoffeln gut abtropfen, tupfe sie mit Küchenkrepp trocken und lege sie zum vollständigen Abkühlen erst einmal beiseite.

Heize den Backofen auf 220 °C Umluft vor.

Vermische die abgekühlten Kartoffeln mit Öl und Salz, sodass alle Pommes gut bedeckt sind. Verteile sie dann mit etwas Abstand zueinander auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech.

Backe die Pommes für 25 Minuten goldbraun und bestreue sie anschließend mit Pommes-Salz 🛒 Notizen Die Pommes lassen sich auch in der Fritteuse zubereiten. Gib die gekochten und abgekühlten Kartoffeln in eine Fritteuse mit 140 °C heißem Öl und frittiere sie für 5 Minuten. Nimm sie heraus, lasse sie abtropfen und 10 Minuten ruhen. Danach erhöhst du die Temperatur auf 180 °C und frittierst die Pommes noch einmal für 2 Minuten, bis sie knusprig und goldbraun sind. Lass sie abtropfen und bestreue sie mit Salz und Pommes-Salz.

