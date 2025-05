Frischen Rhabarber kaufen: mit diesen Tipps kein Problem

Es ist endlich wieder Rhabarberzeit und wir können es kaum erwarten, das säuerliche Gemüse auf unseren Tischen zu sehen. In den Supermärkten gib es schon die ersten Stangen zu kaufen. Wir haben die besten Tipps, wie du frischen Rhabarber kaufen kannst und worauf du achten musst, um das leckerste Gemüse zu finden.

Frischen Rhabarber kaufen: Darauf musst du achten

Rhabarber, der botanisch als Gemüse gilt, kommt ursprünglich aus Ostasien. Genauer gesagt, aus dem Gebirge. Daher ist er an karge Böden und niedrige Temperaturen perfekt angepasst und verbreitete sich auch in anderen Gebieten. In Deutschland zählt er zu den Frühlingsboten und wird besonders gerne als Kompott oder Kuchen gegessen und als Nektar getrunken. Frischer Rhabarber ist reich an Vitamin C und gilt daher als heimisches Superfood. Willst du frischen Rhabarber kaufen, um ihn optimal zu verarbeiten, musst du auf gewisse Dinge achten, um seine Vorteile nutzen zu können. Hier sind die drei wichtigsten Aspekte:

Festigkeit

Nimm den Rhabarber im Idealfall vor dem Kauf kurz in die Hand. Wie fühlen sich die Stangen an? Sind sie fest, prall und glänzend, ist das ein gutes Zeichen. Lassen sie sich biegen, sind matt oder wabbelig, liegt der Rhabarber schon zu lange.

Schnittstellen

Schaue dir, wenn du frischen Rhabarber kaufst, die Schnittstellen der Stangen an. Sind diese feucht, ist der Rhabarber 🛒 frisch. Sind sie bräunlich angelaufen, trocken oder gar schimmlig, solltest du verzichten. Rhabarber verliert nach der Ernte schnell Wasser, er trocknet aus. Daher sollte er niemals zu lange liegen.

Farbe

Die Farbe von Rhabarberstangen variiert von grün zu tiefrot. Sie hat allerdings nichts etwas mit dem Reifestadium der Stangen zu tun, sondern liegt an der Sorte. Grüne Sorten sind saurer und herber. Je röter die Stange ist, desto milder und süßer schmeckt das Gemüse. Willst du frischen Rhabarber kaufen, überlege dir also vorher, welcher Geschmack besser zu deinem Kochplan passt.

Was sind deine liebsten Rezepte mit Rhabarber? Wir lieben es klassisch und bereiten immer gerne ein Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße zu. Aber auch ausgefallene Rezepte haben es uns angetan. Veredle deine nächste Grillparty doch mit einem Rhabarber-Chutney! Oder serviere einen frischen, knackigen Rhabarber-Rucola-Salat.

Frischen Rhabarber kaufen: So bleibt er knackig

Frischen Rhabarber kaufen war erfolgreich, sehr schön! Jetzt gilt es, ihn frisch zu halten. Am besten verarbeitest du ihn direkt. Klappt das nicht, schneide die Blattansätze ab und wickle ihn in ein feuchtes Tuch. Dieses sollte wirklich nur feucht sein, nicht tropfnass! Wickle die Stangen fest ein und lege das Paket in den Kühlschrank. So bleibt das Gemüse einige Tage frisch.

