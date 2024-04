Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße: Mamas Geheimrezept

Die Erinnerungen an die Sommer meiner Kindheit sind vor allem eines: süß. Im Garten meiner Eltern wuchsen damals Johannis- und Stachelbeeren, und einige Äste vom Kirschbaum des Nachbarn hingen träge und prall bestückt über den Zaun. Die Kirschen pflückten wir eimerweise ab. Und dann gab es noch Rhabarber, aus dem meine Mutter immer eine leckere Grütze kochte. Am liebsten aß ich das Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße, und so ist es auch heute noch. Wann immer ich den süßen Nachtisch löffele, denke ich an früher zurück.

Süßes Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße

Manchmal habe ich Glück und meine Eltern bringen wir ein paar Stangen des süßsauren Gemüses mit, wenn sie zu Besuch kommen. Mit Rhabarber aus ihrem Garten schmeckt das Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße natürlich am besten. Aber zur Not tut es auch Rhabarber vom Markt oder aus dem Supermarkt. Die Kindheitserinnerungen stellen sich beim Kochen und Schlemmen trotzdem ein.

Als ich auszog, überkam mich einen Sommer die Lust auf Mamas Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße, und so griff ich zum Telefon, um ihr das Rezept zu entlocken. Und sie teilte es gern, freute sie sich doch, dass ich so gute Erinnerungen daran hatte.

Der Rhabarber muss zunächst geschält und klein geschnitten werden. Dann wird er mit Zucker, Orangensaft, Stärke und einem Hauch Vanille so lange im Topf gekocht, bis die Stücke zerfallen. Derweil bleibt Zeit für die Vanillesoße.

Sowohl Kompott als auch Soße nasche ich schon ein bisschen, wenn beides noch warm ist. Hübsch angerichtet in einem Dessertglas ist Rhabarber-Kompott mit Vanillesoße dann ein leckerer Nachtisch, den du super schon ein paar Stunden oder sogar einen Tag vorher vorbereiten kannst.

Mit dem Rhabarber aus dem Garten haben wir früher auch gern Rhabarber-Quark-Streuselkuchen oder einen Rhabarberkuchen mit Baiser gegessen. Selbst gemachte Rhabarber-Marmelade ist ebenfalls eine leckere Verwertungsmöglichkeit. Oder wie wäre es mit einer herzhaften Idee, zum Beispiel einem Rhabarber-Flammkuchen? Zuerst widmen wir uns jetzt aber dem Kompott: Los geht’s!