Gib jede Sorte Wackelpudding mit dem dazugehörigen Zucker in eine Schüssel und rühre warmes Wasser hinzu. Tipp: Sollten sich beim Rühren viele Blasen bilden, schöpfe diese von der Oberfläche ab.

Fülle die verschiedenen Wackelpuddingsorten nun gleichmäßig in die Mulden der leeren Toffifee-Plastikeinlagen und stelle sie zum Festwerden für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank.

Zerkrümele die Butterkekse und vermenge sie mit der geschmolzenen Butter. Fülle die von Butter durchzogenen Kekskrümel in eine eingefettete Springform und drücke sie mit einem Glas am Boden fest. Stelle den Keksboden anschließend für 20 Minuten in den Kühlschrank.