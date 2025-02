Pizza ohne Teig: Diese Ananas-Variante wird dich verblüffen

Pizza Hawaii hat Konkurrenz bekommen! Hier kommt die wohl fruchtigste Variante überhaupt: Frittierte Ananas als Pizzaboden. In unserem Rezept für frittierte Ananas-Pizza trifft fruchtige Frische auf geschmolzenen Käse und deftigen Schinken – ein Fest für alle, die süß-herzhafte Kombinationen lieben. Ganz auf Teig musst du dabei nicht verzichten. Die Ananas wird durch einen frittierten Hefeteig ummantelt. Klingt spannend? Dann probier’s aus!

Fruchtig, würzig, anders: Rezept für frittierte Ananas-Pizza

Ananas auf Pizza: ein kontrovers diskutiertes Thema, bei dem sich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit die Geister scheiden werden. Ich persönlich finde Ananas auf der Pizza richtig lecker. Daher war ich sofort neugierig, als ich dieses Rezept für frittierte Ananas-Pizza unserer Köchin Adrianna gesehen habe. Selbst wäre ich nie auf die Idee gekommen, Ananas als Pizzaboden zu verwenden. Noch leckerer wird das Ganze durch die ausgebackene Hülle aus Hefeteig, die den Ananas-Pizzaboden umschließt. Wenn das kein Rezept mit Komfort-Food-Garantie ist.

Du gehörst zum Lager „Bloß keine Ananas auf der Pizza!“? Vielleicht kann dich diese Variante ja davon überzeugen, dass Ananas-Pizza doch nicht so verkehrt ist, wie du immer dachtest. Womöglich liegt das Geheimnis einfach darin, dass die Ananas nicht auf der Pizza liegt. Und schon schmeckt alles besser.

Für das Rezept brauchst du nur Ananas, Hefe, Mehl, Öl, etwas Salz und Zucker, Tomatensoße, Schinken und geriebenen Käse. Dann kann’s auch schon losgehen! Zuerst löst du die Hefe in lauwarmen Wasser mit etwas Zucker auf, um sie zu aktivieren. Mische dann Mehl, Salz und Öl und gib das Hefe-Wasser dazu. Verknete alles zu einem Teig und lass ihn für eine Stunde gehen. Als nächstes schneidest du die Ananas auf. Die Scheiben tunkst du anschließend in den Teig und frittierst sie in heißem Öl. Danach kannst du sie wie eine normale Pizza belegen. Schmelze zum Schluss den Käse mit einem Bunsenbrenner oder überbacke die frittierte Ananas-Pizza nochmal kurz im Ofen.

