Pizza mit Birne und Blauschimmelkäse: Es gibt Pizza zum Abendessen

Es gibt wieder frische Birnen. Das bedeutet: Zeit für eine Pizza mit Birnen und Blauschimmelkäse. Wir lieben diese Kombination aus würzigem Käse und süßen Früchten einfach. Auf einer knusprigen Pizza vereint, schmecken sie besonders intensiv. Also, lass uns gemeinsam Pizza backen.

Schnelle Pizza mit Birne und Blauschimmelkäse

Lust, deine Geschmacksknospen zu überraschen? Dann backe doch mal eine Pizza, die mit Birne und Blauschimmelkäse belegt ist. Diese Kombination ist zwar ein kulinarischer Klassiker, trotzdem landet sie viel zu selten auf dem Tisch. Das sollte sich dringend ändern.

Jetzt, wo es mit schnellen Schritten Richtung Herbst geht, haben Birnen Hochkonjunktur. Da bietet sich eine Pizza mit Birne und Blauschimmelkäse als Wohlfühlgericht für gemütliche Abend regelrecht an. Sie ist schnell gemacht, sodass du nicht lange auf dein Essen warten musst. Viele Zutaten brauchst du übrigens ebenfalls nicht.

Wir backen die Pizza mit einem fertigen Teig aus dem Kühlregal, einfach, weil es so schneller geht. Natürlich kannst du den Teig vorher auch selbst zubereiten. Besonders schnell geht es, wenn du dich für einen Quark-Öl-Teig entscheidest. Der muss nicht gehen.

Rolle den Teig dann auf einer bemehlten Fläche aus und lege ihn auf ein Backblech mit Backpapier. Streiche den Teig dünn mit Olivenöl ein und verteile darüber Crème fraîche. Schneide die Birnen in Scheiben und verteile sie auf dem Teig. Streue zerbröselten Blauschimmelkäse, in Scheiben geschnittenen Mozzarella sowie etwas Salz und Pfeffer darüber und schiebe die Pizza in den Ofen. Es ist schwer, geduldig zu bleiben, bis sie fertig gebacken ist, bei dem verführerischen Duft, den sie verströmt.

Erst wenn die Pizza goldbraun und knusprig ist, kannst du sie aus dem Ofen holen. Streue noch Rucola darauf und genieße sie noch warm. Wie wäre es mit einem leckeren Cocktail wie einem Negroni Sbagliato dazu?

Ab jetzt steht öfter eine Pizza auf dem Tisch. Die passenden Rezepte findest du dafür bei Leckerschmecker, darunter eine Pizza mit Apfel und Speck oder den Klassiker Pizza Hawaii.