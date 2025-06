Eis mal anders: So bringen Beeren, Nüsse und Schokolade zusammen den Genuss

Hast du Lust auf eine eiskalte Erfrischung, die nach Sommer, Sonnenschein und kleinen Genussmomenten schmeckt? Dann wird dich dieses Rezept für Frozen-Buttermilch-Riegel umhauen! Mit fruchtig-saftigen Erdbeeren, süßen Heidelbeeren, knackigen Nüssen und einem unwiderstehlichen Hauch Zartbitterschokolade kreierst du ganz einfach den perfekten Sommer-Snack. Jetzt nachmachen!

Rezept für Frozen-Buttermilch-Riegel: leicht und süß

Normalerweise schreit mein süßer Zahn nach Kuchen und Keksen. Im Sommer ändert sich sein Appetit jedoch etwas. Gebäck wird ein bisschen uninteressant(er), während immer wieder mit eisigen Köstlichkeiten geliebäugelt wird. Neben dem klassischen Eis am Stiel oder der ein oder anderen Kugel Eis aus der außergewöhnlichen veganen Eisdiele bei mir ums Eck, darf es auch mal was Neues sein. Und gegen Naschereien in gesund oder zumindest welche, die auf Industriezucker und künstliche Zutaten verzichten, habe ich auch nie was. Im Gegenteil: Damit macht naschen um einiges mehr Spaß. Und man fühlt sich auch besser.

Deswegen zaubern wir heute Frozen-Buttermilch-Riegel mit frischen Beeren, gerösteten Nüssen und Zartbitterschokolade. Klingt lecker? Finde ich auch! Und das Beste: Du brauchst gar nicht viele Zutaten dafür und nur ein paar Minuten für die Zubereitung. Danach heißt es geduldig warten, bis das Ganze gefroren ist. Aber fangen wir von vorne an.

Zuerst schneidest du die Erdbeeren klein. Danach werden die Nüsse geröstet und grob gehackt. Ich verwende Mandeln und Haselnüsse für meine Riegel. Ist soweit alles vorbereitet, verrührst du die Buttermilch mit etwas Honig, bevor du die restlichen Zutaten unterrührst. Danach wird alles in eine Form gegossen und kommt zum Gefrieren ins Gefrierfach. Sobald du den Buttermilch-Block in Riegel geschnitten hast, kannst du diese mit geschmolzener Schokolade beträufeln.

Das Rezept lässt sich sehr gut abwandeln. Genauso lecker schmeckt es mit Himbeeren oder Kirschen oder mit anderen Früchten nach Wahl. Die Schokolade kannst du weglassen oder zum Beispiel gegen weiße Schokolade tauschen. Und auch bei den Nüssen kannst du die verwenden, die dir am besten schmecken. Fröhliches Naschen!

Frozen-Buttermilch-Riegel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gefrierzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 eckige Form Zutaten 1x 2x 3x 80 g Erdbeeren

50 g Heidelbeeren

30 g Haselnüsse

50 g Mandeln

500 g Buttermilch

2 EL Honig

100 g Zartbitterschokolade Zubereitung Wasche die Erdbeeren und Heidelbeeren. Entferne das Grün und schneide die Erdbeeren in kleine Würfel.

Röste die Haselnüsse und Mandeln kurz in einer Pfanne ohne Öl, bis sie leicht duften, und hacke sie anschließend grob.

Vermische die Buttermilch mit dem Honig in einer großen Schüssel.

Rühre die gehackten Haselnüsse und Mandeln sowie die Erdbeerstückchen und Heidelbeeren vorsichtig unter die Buttermilch.

Lege eine rechteckige Form mit Frischhaltefolie aus. Gieße die Buttermilch-Mischung in die vorbereitete Form.

Stelle das Ganze für mindestens 4 Stunden in den Gefrierschrank, sodass alles gut durchfrieren kann.

Löse die gefrorene Buttermilch-Masse aus der Form und schneide sie in Riegel.

Schmilz die Schokolade über einem warmen Wasserbad. Beträufle die Riegel damit und lass die Schokolade fest werden.

Genieße die Frozen-Buttermilch-Riegel sofort oder bewahre sie im Tiefkühler auf.

