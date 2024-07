Fruchtig-saures Stachelbeergelee: der Sommer im Einmachglas

Die Liste der Sommerfrüchte ist so lang, wie der Sommer kurz ist. Ein Grund mehr, süße Beeren & Co. in Form von Marmeladen und Gelees einzukochen, um das ganze Jahr was von ihnen zu haben. Ein Kandidat dafür ist die süß-säuerliche Stachelbeere! Aus ihr zaubern wir heute ein leckeres Stachelbeergelee. Orangen und Zitronen sorgen zusätzlich für sommerliche Frische.

Stachelbeergelee: schnell zubereitet

Im Juni, Juli und August ist die Stachelbeere auf Märkten und in Supermärkten zu haben. Wenn du sie aus deinem eigenen Garten ernten kannst, umso besser. Denn häufig werden zum Verkauf angebotene Beeren früher geerntet, da sie nachreifen. Unreife Beeren sind für unser Stachelbeergelee aber ungeeignet. Achte daher darauf, zu reifen Früchtchen zu greifen.

Die Stachelbeere gibt es in verschiedenen Sorten. Daher kann dein Stachelbeergelee eine rote oder gelbe Farbe annehmen. Unser Stachelbeergelee ist gelb, wohl auch, weil wir zusätzlich Orangen und Zitronen verwenden. Die lassen dein Gelee besonders sommerlich und frisch schmecken. Auch, wenn du das Gelee erst im Winter auf dein Brot schmierst.

Der Zucker macht dein Stachelbeergelee für mehrere Monate problemlos haltbar. Die Einmachgläser samt Deckel solltest du vorher sterilisieren, indem du sie in einem großen Topf mit heißem Wasser für 10 Minuten auskochst. Lass sie anschließend kurz abtropfen und befülle sie zeitnah mit dem noch heißen Stachelbeergelee. Dann den Deckel drauf und für 5 Minuten umdrehen! So verhinderst du die Ausbreitung von Keimen im Hohlraum.

Diese Erdbeermarmelade mit Minze solltest du diesen Sommer ebenfalls unbedingt einkochen. Holunderblüten-Gelee wird dir sicher schmecken, genauso wie unser köstliches Apfelgelee.