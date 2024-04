Frühlings-Minestrone bringt italienische Aromen auf den Suppenteller

Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser gar, gieße sie ab und lass sie abtropfen.

Schäle Zwiebel und Möhren. Schneide die Zwiebel in Streifen und die Möhren in Scheiben, nachdem du sie jeweils vorher halbiert hast. Wasche die Zucchini und schneide sie in Scheiben.