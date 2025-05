An verregneten Frühlingstagen wärmt dich dieser Frühlingseintopf mit Spargel auf

Auch wenn die Sonne im Frühling oft mit sommerlichen Temperaturen lockt, mischen sich hin und wieder kalte, graue Tage in die Jahreszeit. Und genau dann ist unser Frühlingseintopf mit Spargel genau das Richtige, um sich ein buntes Gericht zu zaubern, das dich wieder herrlich aufwärmt.

Unser Frühlingseintopf mit Spargel: ein Genuss, der glücklich macht

Das Wetter ist im Frühling für seine Launen bekannt. In der einen Woche sind die Temperaturen sommerlich warm und eine Woche später schlägt man sich bei Höchsttemperaturen von 13 Grad durch den Regen. Dieser Eintopf ist perfekt für regnerische Tage, an denen du es dir drinnen gemütlich machen möchtest.

Der grüne Spargel steht hier natürlich im Mittelpunkt. Endlich ist wieder Spargelsaison und Zeit für köstliche Rezepte. Besonders praktisch an ihm ist, dass er in der Regel nicht geschält werden muss. Im Gegensatz zu weißem Spargel schmeckt er außerdem etwas herzhafter, was sich besonders gut in diesem Frühlingseintopf macht, da er so nicht untergeht.

Klassisches Suppengemüse rundet die Zutaten für diesen Eintopf stimmig ab. Möhren, Kartoffeln und Paprika ergänzen den Spargel ideal mit ihren dezenten, leicht süßen Aromen. Der Blattspinat sorgt nicht nur für noch mehr Farbe, sondern versorgt dich mit einer Extraportion Vitaminen.

Zum Abschluss verleihen Mozzarella und Pesto dem Eintopf das gewisse Etwas. Der Käse sorgt für eine angenehm cremige Textur und das Pesto rundet alles mit einer würzigen Kräuternote ab. Übrigens sind das auch die einzigen beiden Zutaten, die du anpassen müsstest, wenn du den Eintopf vegan zubereiten willst. Merk dir dieses Rezept auf jeden Fall für den nächsten verregneten Tag und lass es dir schmecken.

Frühlingseintopf mit Spargel Dominique 3.66 ( 43 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g grüner Spargel

300 g Möhren

400 g Kartoffeln

1 rote Paprika

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

400 ml Wasser

Salz und Pfeffer nach Geschmack

200 g Blattspinat

1 Bund Frühlingszwiebeln

120 g Mozzarella

2 EL grünes Pesto Zubereitung Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Schäle das untere Drittel bei Bedarf. Schneide die Stangen in mundgerechte Stücke. Schäle die Möhren und Kartoffeln und würfle beides. Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse, und schneide sie in kleine Würfel.

Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Hacke beides in feine Würfel.

Erhitze etwas Pflanzenöl in einem Topf 🛒 . Brate die Möhren-, Paprika-, Zwiebel, Knoblauch und Kartoffelwürfel für etwa 3-5 Minuten darin an.

Lösche alles mit 400 ml Wasser ab und würze den Inhalt mit Salz und Pfeffer. Gib nach 5 Minuten die Spargelstücke in den Topf und lass das Gemüse für 10 Minuten bei geschlossenem Deckel garen, bis es weich, aber noch bissfest ist.

Wasche währenddessen den Spinat und die Frühlingszwiebeln. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe. Schneide den Mozzarella in Scheiben und zupfe sie in feine Stücke.

Gib kurz vor Ende des Garvorgangs den Spinat und die Frühlingszwiebeln in den Topf und lass sie für 2 Minuten ziehen. Würze zum Schluss alles mit Salz, Pfeffer und Pesto und verrühre den Spinat im Eintopf.

