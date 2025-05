In diesen Frühlingssalat mit Erdbeeren und Walnüssen wirst du dich sofort verlieben

Jedes Jahr bringt uns der Frühling köstliches Obst und Gemüse zurück. In diesem bunten Frühlingssalat mit Erdbeeren und Walnüssen kommen unsere liebsten Zutaten der Jahreszeit zusammen. Der Salat ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein köstliches Geschmackserlebnis, das du jeden Tag genießen kannst.

Frühlingssalat mit Erdbeeren und Walnüssen: ein bunter Teller voller Frühlingsgefühle

Dieser Frühlingssalat mit Erdbeeren und Walnüssen ist schnell gemacht und eignet sich sowohl als leichte Beilage oder Vorspeise. Du kannst dir aber auch etwas mehr auftischen und hast ein buntes und leichtes Hauptgericht. Perfekt für laue Frühlingsabende auf dem Balkon.

Der Salat vereint unsere liebsten Frühlingszutaten. Fruchtig-süße Erdbeeren und zart-würziger grüner Spargel sind ein ideales Duo. Zusätzlich bringt der Rucola eine leichte, pfeffrige Schärfe hinein, die von den Oliven und dem Feta abgerundet wird. Ein absolutes Highlight sind natürlich die karamellisierten Walnüsse, die nicht nur ein nussiges Aroma mit sich bringen, sondern mit dem karamellisierten Zucker für Crunch sorgen.

In diesem Salat vereinen sich alle Geschmäcker des Frühlings, also mache ihn unbedingt selbst, solange der Spargel noch Saison hat. Brate den Spargel schön scharf an, sodass er außen herrliche Röstnoten bekommt, innen aber noch knackig frisch ist. Am besten servierst du den Salat noch lauwarm, so kommen die Aromen am besten zur Geltung.

Der Frühlingssalat mit Erdbeeren und Walnüssen lässt sich auch kinderleicht abwandeln. Statt Feta kannst du auch einen milden Ziegenkäse nehmen und falls du keinen Rucola magst, passt auch Wildkräutersalat oder frischer Blattspinat wunderbar hinein. Am wichtigsten ist, dass du reife und aromatische Erdbeeren verwendest, damit sie mit ihrer Süße einen wunderbaren Kontrast auf den Teller bringen.

Frühlingssalat mit Erdbeeren und Walnüssen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g grüner Spargel

400 g Erdbeeren

200 g Rucola

100 g schwarze Oliven

3 EL Olivenöl

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

80 g Walnusskerne

1 EL brauner Zucker

3 EL Balsamicoessig hell

1 TL Honig

2 TL Senf mild

200 g Feta Zubereitung Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Schäle, falls nötig, das untere Drittel der Stangen. Schneide sie in mundgerechte Stücke.

Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie in Viertel. Wasche den Rucola und schleuder ihn trocken. Lass die Oliven abtropfen und halbiere sie.

Erhitze 1 EL Olivenöl auf hoher Stufe in einer Pfanne 🛒 und brate die Spargelstücke darin für 5 Minuten scharf an. Würze sie mit etwas Salz und Pfeffer und stelle sie anschließend zur Seite.

Wische die Pfanne mit einem Küchentuch aus, sobald sie etwas abgekühlt ist. Erhitze sie erneut auf hoher Stufe und röste die Walnüsse darin für 2 Minuten ohne Öl. Gib den braunen Zucker hinein und lass sie für etwa 3 Minuten karamellisieren. Lass sie anschließend abkühlen und hacke sie grob.

Verrühre in einer kleinen Schüssel 2 EL Olivenöl, Balsamicoessig, Honig und Senf. Würze das Dressing mit etwas Salz und Pfeffer.

Gib Rucola, Spargel, Erdbeeren und Oliven in eine Schüssel. Zerbrösle den Feta hinein und gieße das Dressing dazu. Vermenge alles miteinander und serviere den Salat mit den karamellisierten Walnüssen.

