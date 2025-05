Dieser Rucola-Erdbeersalat macht sich perfekt an warmen Tagen

Jedes Jahr liefert uns der Frühling aufs Neue aromatisches, buntes und köstliches Obst und Gemüse. Bärlauch, Rhabarber, Spargel, Erdbeeren, Spinat und Rucola sorgen Jahr für Jahr wieder für bunte Teller. Und mit diesem Rucola-Erdbeersalat kombinierst du zwei Zutaten, die sich herrlich ergänzen.

Rucola-Erdbeersalat: ein fruchtig-süßer und würziger Alleskönner

Diesen schmackhaften Salat hast du im Handumdrehen zubereitet und er bietet sich als ideale Beilage zu herzhaften Gerichten oder aber auch als leichte Vorspeise an. Der Rucola bringt eine nussige, leicht scharfe Note auf den Teller, zu welcher die süßen Erdbeeren einen köstlichen Gegensatz bilden.

Abgerundet wird der Salat von einer klassischen Balsamico-Vinaigrette und dem zarten, würzigen Feta. Dadurch, dass du die geschnittenen Erdbeeren kurz im Dressing marinierst, während du den Rest vorbereitest, nehmen sie die leichte Säure ein wenig auf und werden so noch geschmackvoller.

Dass die Erdbeere gar keine Beere ist, hast du bestimmt schon einmal gehört. Die vielen kleinen Nüsse auf ihrer Oberfläche machen sie zu einer Sammelnussfrucht. Aber wusstest du auch, wie beliebt die roten Köstlichkeiten bei uns sind? Pro Jahr isst jeder Deutsche etwa dreieinhalb Kilogramm.

Kaum verwunderlich, da sie in jeder Form einfach köstlich sind. Egal ob als Schokofrucht, in Smoothies und Marmelade, auf Erdbeerkuchen, als Erdbeereis, frisch gepflückt als süßer Snack oder eben in einem frischen Salat verarbeitet: Erdbeeren schmecken einfach immer herrlich gut. Um die Früchte frisch zu halten, solltest du sie im Kühlschrank ungewaschen und mit einem Küchentuch abgedeckt lagern.

Wenn du jetzt noch mehr Lust auf kreative Rezepte mit Erdbeeren hast, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Einen weiteren herrlichen Salat zauberst du dir mit einem Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta. Zum Frühstück ist dieses Erdbeer-Mandel-Porridge immer eine gute Wahl. Und ein Erdbeer-Limoncello-Spritz könnte dein neuer Lieblingsdrink in diesem Sommer werden.

Rucola-Erdbeersalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 6 EL Aceto Balsamico

12 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

400 g Rucola

200 g Erdbeeren

6 EL Pinienkerne

200 g Feta Zubereitung Verrühre für das Dressing Aceto Balsamico und Öl mit einem Schneebesen. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche den Rucola und schleuder ihn trocken. Putze die Erdbeeren und schneide sie je nach Größe in Viertel oder Achtel.

Gib die Erdbeeren in das Dressing, sodass sie gleichmäßig damit bedeckt sind und stelle sie kurz zur Seite.

Röste währenddessen die Pinienkerne in einer Pfanne 🛒 ohne Fett goldbraun.

Schneide den Feta in kleine Würfel.

Vermenge Rucola, Erdbeeren und Fetawürfel gut miteinander. Streue zum Schluss die gerösteten Pinienkerne darüber.

