Genieße mit einem Frühlingszwiebel-Omelett ein leckeres Frühstück

Gibt es etwas Schöneres als mit einem guten Frühstück in den Tag zu starten? Egal, ob mit einem frischen und reichhaltig belegten Toast, einem Marmeladenbrötchen, cremigem Porridge oder Rührei – Frühstückskreationen gibt es in Hülle und Fülle, sodass wirklich für jeden etwas dabei ist. Für alle, die am Morgen auf ihr Ei nicht verzichten können, ist unser Frühlingszwiebel-Omelett einfach perfekt.

Frühlingszwiebel-Omelett: in 15 Minuten zubereitet

Lust auf ein Omelett zum Frühstück? Kein Problem. Für das Gericht benötigst du weder viele Zutaten, noch viel Zeit oder Erfahrungen als Profi-Küchenchef. Ein paar Eier, etwas Milch, Gewürze, Butter (oder Öl) reichen schon aus, um daraus ein leckeres und sattmachendes Frühstück zu zaubern. Je nachdem auf was du Appetit hast, kommt dann noch Gemüse dazu. Dann kann es auch schon losgehen.

Wir haben Lust auf ein Frühlingszwiebel-Omelett und schneiden diese direkt in feine Ringe. Danach werden die Eier mit Milch und Gewürzen verquirlt. Erhitze die Butter in einer beschichteten Pfanne 🛒 und brate die Zwiebeln darin ein paar Minuten an, bis sie glasig sind. Darauf gießt du die verquirlten Eier und lässt sie in der Pfanne stocken. Das dauert etwa drei bis vier Minuten. Wenn du magst, kannst du das Omelett für ein intensiveres Geschmackserlebnis noch mit geriebenem Parmesan bestreuen. Wende es danach vorsichtig und lass auch die zweite Seite stocken. Nun musst du es nur noch auf einen Teller legen und mit einigen Frühlingszwiebeln bestreuen. Fertig ist dein nahrhaftes und köstliches Frühstück, das in maximal 15 Minuten fertig auf dem Tisch steht.

Zum Frühstück möchten wir nicht lange in der Küche stehen. Umso mehr lieben wir Gerichte, die unkompliziert und lecker zugleich sind. Dieses Frühlingszwiebel-Omelett gehört ganz klar dazu. Was wir an dem Rezept ebenfalls lieben? Die Wandelbarkeit. Ganz nach Lust und Laune kannst du dem Omelett mit Chiliflocken zum Beispiel eine scharfe Note oder mit Kräutern eine würzige Note verpassen.

Noch mehr Omelett-Rezepte für einen leckeren Start in den Tag findest du bei Leckerschmecker. Probiere zur Abwechslung doch mal ein Spinat-Omelett oder ein Omelett mit Zucchini und Ziegenkäse. Eine Deluxe-Version genießt du mit diesem Boursin-Omelett aus der Serie „The Bear“. Guten Appetit!

Frühlingszwiebel-Omelett Judith 4.50 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 3 Frühlingszwiebeln

4 Eier

2 EL Milch

Salz und Pfeffer

1 EL Butter

30 g geriebener Parmesan optional Zubereitung Wasche die Frühlingszwiebeln, entferne die Wurzeln und schneide sie in feine Ringe.

Verquirle Eier mit Milch, Salz und Pfeffer in einer Schüssel. Erhitze die Butter auf bei mittlerer Hitze in einer Pfanne. Brate 3/4 der Frühlingszwiebeln darin glasig an.

Gieße die verquirlten Eier hinzu und und streue optional den geriebenen Parmesan darüber.

Lass das Omelett dann bei niedriger Hitze 3 bis 4 Minuten stocken. Wende es nach der Zeit und gare es auch von der anderen Seite.

Lass das Omelett auf einen Teller gleiten und bestreue es vor dem Servieren mit den restlichen Frühlingszwiebeln. Notizen Zum Frühlingszwiebel-Omelett schmecken ein Quarkdip sowie frisches Brot.

