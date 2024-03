Du suchst ein Frühstück, das dich nicht nur satt, sondern auch glücklich macht? Dann bist du hier genau richtig! Der Frühstücksbacon-Taco ist das perfekte Gericht, um deinen Tag mit einem Lächeln zu beginnen.

Mexikanisch inspiriertes Frühstück: der Frühstücksbacon-Taco

Mit dem folgenden Rezept kannst du zwei beliebte internationale Traditionsgerichte miteinander vereinen. Zum einen das englische Frühstück, das bekanntlich umfangreicher und mit Zutaten wie Speck und Rührei etwas herzhafter ausfällt, als wir es hierzulande gewohnt sind. Zum anderen den mexikanischen Taco, dessen Form wir unserem englischen Frühstück geben wollen.

Die Kombination aus Speck und Eiern ist ein Klassiker in vielen Frühstücksgerichten. Als Taco serviert, wird sie jedoch zu einem aufregenden und ungewöhnlichen Geschmackserlebnis.

Was macht den Frühstücksbacon-Taco aber so besonders? Nun, es ist die perfekte Kombination aus herzhaften und frischen Zutaten, die in einer knusprigen Taco-Schale aus Bacon serviert werden. Er ist die perfekte Wahl für alle, die es gerne deftig und würzig mögen, aber dennoch ein schnelles und einfaches Rezept zubereiten möchten.

Beim Frühstücksbacon-Taco trifft englische Gaumenfreude auf mexikanische Funktionalität. Serviert mit Toast und Kaffee dürfte einem ausgefallenen Frühstück oder Brunch an einem entspannten Sonntagmorgen nichts mehr im Wege stehen.

