Frühstücksbrei mit karamellisierten Äpfeln: warmer Start in den Tag

Es gibt so Tage, da hat man morgens einfach Appetit auf ein warmes Frühstück. Wie gut, dass es unseren Frühstücksbrei mit karamellisierten Äpfeln und Pekannüssen gibt. Der sorgt für ein wohliges Gefühl im Bauch und liefert gleichzeitig genug Energie für den Tag.

Leckerer Sattmacher: Frühstücksbrei mit karamellisierten Äpfeln

Was isst du am liebsten zum Frühstück? Magst du am Morgen schon eine warme Mahlzeit, dann ist ein frisch gekochter Haferbrei genau richtig. Die Basis ist ein Brei, der aus Haferflocken und Zimt gekocht wird. Das Topping bilden Äpfel, die karamellisiert werden, und geröstete Pekannusskerne.

Koche zuerst den Haferbrei. Vermische dafür die Haferflocken mit Milch und einer Prise Salz und köchele alles zusammen für rund sieben Minuten. Nimm danach den Topf vom Herd und lass den Brei abgedeckt einige Minuten ruhen. In der Zwischenzeit entkernst du die Äpfel und schneidest sie in Stücke. Erhitze etwas Butter in einer Pfanne, füge den Zucker, die Äpfel und den Zimt hinzu und lass die Apfelstücke unter Rühren darin karamellisieren. Danach hackst du die Nüsse und röstest sie in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett an.

Haferflocken sind die perfekte Mahlzeit zum Frühstück, denn das unscheinbare Getreide ist ein wahres Powerfood. Es versorgt dich nicht nur mit Eisen, Magnesium, B1 und B6 Vitaminen, Eiweiß und Ballaststoffen. Es sorgt auch für ein langes Sättigungsgefühl und kann dabei helfen, den Cholesterinspiegel zu senken.

Verteile den Brei auf zwei Schüsseln, gib die Äpfel und gerösteten Nüsse darüber und süße den Brei nach Geschmack mit etwas Ahornsirup oder alternativ Honig.

