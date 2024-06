Dieser Frühstückskuchen mit Apfelmus holt selbst Morgenmuffel aus dem Bett

Vermische in einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, Zimt, Vanillezucker, Muskat und Salz. Mische dann die Haferflocken darunter.

Vermische in einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, Zimt, Vanillezucker, Muskat und Salz. Mische dann die Haferflocken darunter.