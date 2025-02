Frühstücksmuffins mit Haferflocken und Joghurt: mit Energie in den Tag

Frühstücksmuffins mit Haferflocken und Rosinen sind eine großartige Möglichkeit, gesund und lecker in den Tag zu starten. Den Teig für die Muffins kannst du schnell anrühren und nach einer halben Stunde im Ofen auch schon das erste kleine Gebäckstück genießen. Klingt gut? Hier kommt das Rezept!

Gesund und köstlich: Frühstücksmuffins mit Haferflocken und Rosinen

Frühstück ist für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages. Jeden Morgen Müsli oder ein Brötchen mit Marmelade oder Nutella zu essen, wird aber auf Dauer superlangweilig. Mit den Frühstücksmuffins mit Haferflocken und Rosinen bringst du Abwechslung auf den Tisch und tust auch deinem Körper etwas Gutes.

Haferflocken sind reich an Ballaststoffen, die dir helfen, länger satt zu bleiben und deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Zudem sind sie eine hervorragende Quelle für pflanzliches Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Auch die Banane enthält jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Sie ist reich an Kalium, Magnesium und Vitamin B6, das wichtig für den Eiweißstoffwechsel ist. Außerdem kommen noch Joghurt und Rosinen in die Muffins. Damit es gesund bleibt, werden sie mit Honig statt raffiniertem Zucker gesüßt.

Mit ihrer ausgewogenen Mischung aus Flocken, Rosinen und Nüssen bieten die Frühstücksmuffins mit Haferflocken eine wunderbare Kombination aus Geschmack und Nährstoffen. Sie sind einfach zuzubereiten und eignen sich zudem fantastisch zum Mitnehmen. Probiere sie aus und genieße einen leckeren Start in den Tag.

Wir haben noch weitere leckere Frühstücksrezepte für dich. Die Rührei-Muffins mit Schinken gehen schnell und sind wunderbar deftig. Genauso wie diese Käsepfannkuchen. Mit der lilafarbenen Ube-Butter kommt Farbe auf den Frühstückstisch.