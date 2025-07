Fusion-Frühstück: Koreanische Aromen treffen auf Pizza-Genuss

Lust auf einen besonderen Start in den Tag? Dann bereite dir diese Frühstückspizza mit Kimchi zu. Italienische Pizza trifft auf koreanisches Kimchi und Eier landen auch noch auf der runden Teigware. Mach dich bereit für eine köstliche Fusion verschiedener Welten. Ein kulinarischer Ausflug, der sich so was von lohnt!

Herzhafte Frühstückspizza mit Kimchi

Während Pizza mit italienischer Küche assoziiert wird, verleiht das fermentierte Kimchi, ein traditionelles koreanisches Lebensmittel, dem Gericht einen besonderen Kick. Der säuerlich-scharfe Geschmack des Kimchis harmoniert perfekt mit dem geschmolzenen Käse und den würzigen Eiern. Die Kombination schafft ein Frühstück, das sättigend und geschmacklich aufregend ist.

Kimchi, aus fermentiertem Kohl und Gewürzen hergestellt, ist reich an Probiotika und bekannt für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften. Es liefert wichtige Vitamine und sorgt für ein stabiles Immunsystem – ideal für einen energiegeladenen Start in den Tag. Der Käse, ob Mozzarella oder Cheddar, bringt cremige Textur und eine milde Würze, während die Eier als Proteinlieferanten den Körper optimal versorgen.

Obwohl die Frühstückspizza mit Kimchi als Frühstücksgericht konzipiert ist, eignet sie sich auch hervorragend für andere Mahlzeiten. Sie kann als herzhaftes Mittagessen, schneller Snack oder sogar als leichtes Abendessen zubereitet werden.

Besonders an stressigen Tagen, an denen die Zeit knapp ist, bietet dieses Rezept sowohl Komfort als auch Nährstoffe. Die Zutaten können flexibel angepasst werden, sodass die Pizza auch mit Frühlingszwiebeln, Speck oder anderen Toppings abgewandelt werden kann.

Die Frühstückspizza mit Kimchi lädt dazu ein, deine Morgenroutinen zu durchbrechen und neue Geschmackserlebnisse zu entdecken. Sie ist ideal für alle, die Abwechslung lieben und zeigt, wie vielseitig internationale Küche sein kann. Zu jeder Zeit des Tages!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Suchst du noch mehr ausgefallene Rezepte, mit denen du deinen Tag starten kannst? Kein Problem. Wir bei Leckerschmecker versorgen dich gerne mit neuen Ideen. Wie wäre es demnächst mal mit gebackenen Feta-Eiern oder Pfannkuchen-Tacos? Sehr empfehlen können wir dir auch die Zucchini-Tortillas. Na, was machst du zuerst?

Frühstückspizza mit Kimchi Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 1 Pizza Zutaten 1x 2x 3x 1 Pizzateig

150 g Kimchi online z.B. hier 🛒

100 g geriebener Käse Mozzarella oder Cheddar

4 Eier

1 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer

Koriander oder Schnittlauch optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Rolle den Pizzateig auf einem Backblech aus.

Verteile das Kimchi gleichmäßig auf dem Teig, lass dabei Platz für die Eier.

Streue den geriebenen Käse über das Kimchi.

Schlage die Eier vorsichtig auf und verteile sie gleichmäßig auf der Pizza.

Träufele Olivenöl über die Pizza und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Backe die Pizza für 15-20 Minuten, bis der Rand goldbraun ist und die Eier gestockt sind.

Garniere die Pizza mit gehacktem Koriander oder Schnittlauch und serviere sie sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.