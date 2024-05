Hübsches Ofengericht: Galette mit Süßkartoffel und Roter Bete

Eine Galette ist eine Art rustikale Tarte, die sowohl süß als auch herzhaft belegt werden kann. Bei Leckerschmecker haben wir dir schon einige fruchtige, aber auch deftige Galettes vorgestellt. Heute zeigen wir dir ein Rezept, das mit seinen kräftigen Farben an den Frühling erinnert. Vorhang auf für die Galette mit Süßkartoffel und Roter Bete aus dem Ofen.

Einfaches Rezept für eine Süßkartoffel-Rote-Bete-Galette

Ursprünglich stammt die Galette aus der französischen Region der Bretagne, wo sie als „Galette Bretonne“ bekannt ist. Diese Version ist herzhaft und wird häufig mit Buchweizen- anstatt Weizenmehl zubereitet.

Die Gebäcke aus Mürbeteig werden freihändig geformt. Zuerst rollt man den Teig aus und gibt die Füllung in die Mitte. Anschließend werden die Ränder darüber geklappt. Diese einfache Zubereitung ist das Markenzeichen der Galettes und verleiht ihnen ihr hausgemachtes Aussehen.

Für unsere Version mit Süßkartoffel und Roter Bete stellst du zu Beginn einen Mürbeteig her, der dann für 30 Minuten in den Kühlschrank kommt. In der Zwischenzeit kannst du das Gemüse für die Füllung vorbereiten. Nach einer knappen halben Stunde im Ofen holst du die Tarte auch schon wieder heraus und kannst sie genießen.

Wir bei Leckerschmecker sind große Fans der flachen Kuchen, denn sie sind wunderbar vielseitig und lassen sich mit allem belegen, was schmeckt. Außerdem sehen sie einfach toll aus und kommen sicherlich auch bei deinen Gästen gut an.

Wir wollen dir gleich noch die Rezepte für eine Erdbeer-Galette und eine Zucchini-Galette zeigen. Passend zur Spargelsaison gerade haben wir auch ein Rezept für eine leckere Spargel-Galette für dich.