Spargel-Galette: Frühstück mit französischem Flair

Du hast Lust auf ein deftiges Frühstück, aber kannst das ewige Rührei nicht mehr sehen? Wie gut, dass du diese Spargel-Galette gefunden hast! Die dünnen Pfannkuchen in Kombination mit dem zarten grünen Spargel sorgen für den perfekten Start in den Tag. Lass uns direkt loslegen!

Spargel-Galette macht jedes Frühstück zu etwas Besonderem

Galettes sind französische Pfannkuchen aus Buchweizenmehl. Das Pseudogetreide verleiht den Fladen einen nussig-deftigen Geschmack und ist auch für Leute geeignet, die Gluten und Weizenmehl nicht vertragen. Sie sind meist herzhaft gefüllt und werden vor Ort zu jeder Tageszeit genossen. Am liebsten mögen wir sie aber zum Frühstück, denn sie besitzen die optimale Kombi aus würzigem Teig und geschmacksintensiver Füllung. Wir geben der Spargel-Galette einen saisonalen Anstrich und füllen sie mit grünem Spargel, Ei und Schinken.

Dir Zubereitung von einem Galette-Teig ist nicht schwierig, braucht aber etwas Zeit. Am besten ist es, wenn du den Teig abends schnell zusammenrührst und dann im Kühlschrank quellen lässt. Da Buchweizenmehl kein Gluten enthält, bindet es nicht so gut wie herkömmliches Mehl. Die Bindung kommt daher von einem Ei im Teig. Der Teig für deine Spargel-Galette sollte so dünn wie möglich in einer Pfanne ausgestrichen werden. Galettes werden auch oft „Buchweizen-Crêpes“ genannt, daran kannst du dich also orientieren.

Um eine Spargel-Galette zuzubereiten, backst du zunächst einen Pfannkuchen aus. Sobald dieser anfängt zu stocken, bestreust du ihn mit geriebenem Käse, am besten Bergkäse oder Gruyère. Darauf kommen ein Spiegelei und etwas gebratener Spargel. Dann faltest du den Crêpe zu einer Art Tasche. In einigen Rezepten wird die gefüllte Galette im Ofen gegart, wir lassen diesen jedoch kalt. Das spart ein wenig Energie und geht dazu schneller. Nach ein wenig Arbeit wirst du so mit einem leckeren Frühstück belohnt, das buchstäblich voller guter Dinge steckt!

Spargel eignet sich für vieles. Wir haben Frühstücksrezepte mit Spargel dieses Jahr für uns entdeckt. Probiere daher auch unsere Rezepte für Spargel-Omelett, Spargel-Toast oder Spargel-Rührei. Wir können uns gar nicht entscheiden, was wir am liebsten mögen!