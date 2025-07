Ein herrlicher Salat für heiße Tage

Wenn die Temperaturen draußen und drinnen steigen, der Weg zum Kühlschrank zu einer Kraftanstrengung wird und man am liebsten den ganzen Tag an einem See liegen möchte, ist es manchmal gar nicht so leicht, etwas Passendes zu essen zu finden. Es sollte nicht zu schwer, zu warm und zu aufwändig sein. Dieser Garnelen-Mangoldsalat erfüllt all diese Kriterien ohne Probleme.

Garnelen-Mangoldsalat: perfekt für heiße Tage

Der Salat gehört zu diesen Gerichten, die nach Leichtigkeit schmecken und dabei trotzdem satt machen. Er ist schnell gemacht, voller Aromen und bringt mit seiner bunten Mischung aus Gemüse, Zitrusnoten und Meeresfrüchten genau die richtige Balance zwischen Frische und Tiefe auf den Teller.

Mit den steigenden Temperaturen ist auch die Mangoldzeit wieder zurückgekommen. Er eignet sich dank seiner angenehm festen Struktur ideal für frische, knackige Salate. In Kombination mit scharfen Radieschen, saftiger Gurke und einem frischen Zitronendressing zauberst du eine Gemüsebasis, die für sich allein schon überzeugen würde.

In diesem Salat fehlt aber noch ein würziges Topping. Und was könnte hier besser passen, als knusprig angebratene Garnelen, die mit etwas mehr Gemüse frisch aus der Pfanne kommen und die Aromenvielfalt auf deinem Teller unwiderstehlich lecker erweitern.

Angebraten mit Schalotten, Knoblauch, Tomaten und Frühlingszwiebeln setzen sie nicht nur optisch schöne Akzente, sondern runden das Gericht geschmacklich ab. Das Dressing ummantelt alles mit seiner zitronig-frischen und durch den Senf dezent würzigen Note. Probiere diesen Garnelen-Mangoldsalat unbedingt und entdecke selbst, wie leicht du ein so luxuriös anmutendes Gericht zaubern kannst.

Garnelen-Mangoldsalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 800 g Mangold

12 Radieschen

1/2 Salatgurke

1 Bio-Zitrone

2 TL Honig

2 TL mittelscharfer Senf

2 EL Weißweinessig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

6 EL Olivenöl Für die Garnelen: 400 g Garnelen roh, ohne Schale

2 Handvoll Kirschtomaten

100 g Schalotten

2 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

2 EL neutrales Pflanzenöl

etwas Salz und Pfeffer Zubereitung Waschen den Mangold, entferne dicke Stiele und zupfe die Blätter grob klein. Wasche Radieschen und Gurke und schneide beides in feine Scheiben. Vermenge alles in einer großen Schüssel.

Wasche die Zitrone heiß ab und rasple mit einer Reibe 🛒 etwa 2 TL von der Schale ab. Halbiere sie anschließend und presse den Saft aus.

Vermenge Zitronenabrieb, 2 EL Zitronensaft, Honig, Senf, Essig in einer Schüssel. Schmecke es mit etwas Salz und Pfeffer ab. Lass das Öl langsam einträufeln und schlage das Dressing mit einem Schneebesen cremig.

Träufle das Dressing über das vorbereitete Gemüse und lass es etwas ziehen.

Schneide währenddessen die Garnelen am Rücken ein und entferne den Darm. Halbiere die Kirschtomaten, schäle die Schalotten und Knoblauch und schneide beides fein.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in Ringe.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne. Brate die Garnelen darin für 1-2 Minuten scharf an.

Gib die Schalotten und den Knoblauch dazu und lass alles kurz mitrösten. Gib anschließend die Tomaten und Frühlingszwiebeln dazu und gare alles für 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze.

Schmecke die Garnelen mit Salz und Pfeffer ab und nimm die Pfanne vom Herd.

Richte den marinierten Mangoldsalat auf Tellern an und verteile die Garnelen-Tomaten-Mischung darüber.

