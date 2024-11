Garnelen-Risotto mit Zitrone: frischer Wind in deiner Herbstküche

Tagein, tagaus Kürbis, Pilze und Suppen: Das ist zwar lecker, schreit aber nach Abwechslung. Deine herbstliche Speisekarte kann einen mediterranen Hauch vertragen und dir trotzdem ein wohlig warmes Gefühl verleihen. Ein Garnelen-Risotto mit einem großzügigen Spritzer Zitrone liefert dir genau das, wonach wir uns alle sehnen: eine Meeresbrise am Mittelmeer.

Garnelen-Risotto: schmeckt wie Urlaub

Beim Einkauf für dein Garnelen-Risotto solltest du darauf achten, dass die Garnelen möglichst frisch und von guter Qualität sind. Tiefgefrorene Garnelen sind oft eine praktische Wahl, da sie direkt nach dem Fang verarbeitet und eingefroren werden, wodurch sie einen Großteil ihrer Frische behalten. Falls du frische Garnelen kaufst, achte auf einen neutralen Geruch. Sie sollten keinesfalls „fischig“ riechen und über eine fest anliegende Schale verfügen. Entdarmte und geschälte Garnelen sind praktisch, aber du kannst sie natürlich auch selbst vorbereiten.

Für das Garnelen-Risotto greifst du idealerweise zu Risottoreis wie Arborio oder Carnaroli, der durch seinen hohen Stärkeanteil eine cremige Konsistenz bekommt. Beginne, indem du die Garnelen in etwas Olivenöl kurz anbrätst, bis sie rosa und saftig sind. Die Garnelen werden dann beiseitegelegt, damit sie später wieder zum Risotto hinzukommen und frisch und saftig bleiben.

Schwitze Zwiebeln und Knoblauch in Butter an. Gibt dann den Reis dazu und lass ihn kurz andünsten, bis er leicht glasig wird. Ein Schuss Weißwein und, wenn du möchtest, ein paar Safranfäden sorgen für eine feine Geschmacksnote und das charakteristische, warme Gelb. Das Geheimnis eines cremigen Risottos liegt in der Geduld: Die Brühe wird Kelle für Kelle hinzugegeben, und erst wenn eine Portion Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist, kommt die nächste. Dieser Vorgang dauert etwa 20 Minuten, aber die Mühe lohnt sich, denn so entsteht das unverwechselbare, samtige Risotto-Gefühl. Rühre anschließend den Parmesan und den Zitronensaft unter und serviere die Garnelen zum Risotto. Guten Appetit!

