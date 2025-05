So lecker schmeckt der Frühling: Garnelensalat mit Apfel und Dill

Der Frühling verwöhnt uns aktuell mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Viele sehnen sich dann nach frischen, einfachen Gerichten, die nicht so schwer im Magen liegen. Der Garnelensalat mit Apfel und Dill kommt da gerade recht. Er verbindet frische Zutaten mit einem Hauch nordischer Raffinesse und schmeckt leicht und ausgewogen.

Garnelensalat mit Apfel und Dill: schlicht, frisch, lecker

Der Garnelensalat mit Apfel und Dill ist in Skandinavien längst ein Klassiker. In Ländern wie Schweden oder Dänemark gehören Meeresfrüchte seit jeher zur Esskultur – nicht nur durch die Nähe zur Küste, sondern auch wegen ihrer Bedeutung in der traditionellen Küche. Leichte Salate mit Fisch oder Garnelen treffen dort auf fruchtige Komponenten wie Apfel oder Beeren. Dill ist in vielen nordischen Rezepten ebenso ein fester Bestandteil. Er rundet den Geschmack ab, ohne zu dominieren.

Die Zutaten überzeugen durch Einfachheit und Qualität. Frische Garnelen – idealerweise bereits geschält und gegart – liefern den kernigen Biss und das leicht süßliche Aroma. Ein Apfel und ein paar Gurken sorgen für Frische und Schalotten bringen eine leichte Schärfe, während ein Spritzer Zitronensaft den Geschmack abrundet. Der fein gehackte Dill bringt nicht nur Farbe ins Spiel, sondern auch die typische, leicht anisartige Note. Mayonnaise, saure Sahne und Milch verbinden alle Aromen zu einem cremigen, aber nicht zu schweren Dressing.

Der Garnelensalat mit Apfel und Dill besticht durch seine Vielseitigkeit. Du kannst ihn ganz klassisch zu frischem Brot servieren oder ihn in einem Glas als kleine Portion zum Brunch anrichten. Auch als leichtes Hauptgericht oder Beilage bringt er Abwechslung auf den Teller und überzeugt durch seine besondere Frische.

Hast du Lust bekommen, ihn selbst auszuprobieren? Dann lege gleich los!

Garnelensalat mit Apfel und Dill Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Party-Garnelen

3 Minigurken

1 Apfel

1 Schalotte

1 Zitrone

20 g Dill frisch

4 EL Mayonnaise

1 EL saure Sahne

2 EL Milch

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Garnelen und tupfe sie trocken.

Wasche auch die Gurken, schäle sie und würfele sie fein. Schäle den Apfel, entkerne ihn und würfele 🛒 auch sie.

Halbiere die Schalotte, schäle sie und schneide sie in kleine Würfel. Halbiere auch die Zitrone und presse den Saft aus.

Wasche den Dill und hacke ihn fein.

Vermische Mayonnaise, saure Sahne, Milch, 1 EL Zitronensaft, Salz und Pfeffer zu einem Dressing.

Gib alle Zutaten in eine Schüssel und vermenge alles miteinander.

Stelle den Garnelensalat mit Apfel und Dill kühl und lasse ihn 1 Stunde ziehen.

