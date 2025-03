Power-Salat mit Räucherlachs, Hüttenkäse und Pekannüssen

Du hast keine Lust auf komplizierte Rezepte, möchtest aber trotzdem etwas richtig Leckeres essen? Dann ist dieser Salat mit Räucherlachs und Hüttenkäse genau das Richtige für dich! Der Räucherlachs bringt eine herzhafte Note, Hüttenkäse sorgt für Cremigkeit und die Pekannüsse liefern einen knackigen Kontrast. Getrocknete Tomaten, Dill und ein würziges Dressing machen das Geschmackserlebnis perfekt. Unser Salat ist in nur 10 Minuten fertig – und garantiert dein neuer Liebling!

Rezept für Salat mit Räucherlachs und Hüttenkäse

Für den Salat mit Räucherlachs und Hüttenkäse wäschst du zunächst Babyspinat und schleuderst ihn anschließend in einer Salatschleuder 🛒 trocken. Die getrockneten Tomaten und den Räucherlachs schneidest du in kleinere Stücke. Danach verrührst du den Hüttenkäse mit gehacktem Dill, Sahnemeerrettich sowie Salz und Pfeffer. Nebenbei kannst du ein paar Pekannüsse in einer Pfanne ohne Öl rösten. Damit bist du auch fast schon fertig. Fehlt nur noch das Dressing. Dafür vermischst du Apfelessig, Öl, Honig und etwas Salz und Pfeffer. Gib nun Spinat, Räucherlachs, getrocknete Tomaten und geröstete Nüsse in eine Schüssel, gib das Dressing dazu und vermische alles gut. Richte den Salat auf Tellern an und verteile den Hüttenkäse darauf. Wenn du magst, kannst du das Ganze zusätzlich mit einigen Croûtons garnieren. Lass es dir schmecken!

Anstelle der Croûtons kannst du auch geröstete Kichererbsen verwenden. Damit machst du den Salat noch proteinreicher. Ebenso gut passt eine fruchtige Note zum Räucherlachs und zum Hüttenkäse. Gib doch beim nächsten Mal noch ein paar Apfelwürfel mit hinein. Wenn du es besonders würzig magst, kannst du den Hüttenkäse durch Ziegenfrischkäse ersetzen. Genauso kannst du beim Dressing variieren. Der Salat mit Räucherlachs und Hüttenkäse schmeckt auch nur mit etwas Zitronensaft hervorragend.

Salat muss nicht langweilig sein und diese Rezepte beweisen es. Unser Avocado-Garnelen-Salat ist das perfekte leichte Mittagessen, das dennoch sättigt. Dieser Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat stet in nur 15 Minuten auf dem Tisch. Oder bereite dir als nächstes unseren leckeren Süßkartoffel-Lachs-Salat zu. Unschlüssig, was du kochen sollst? Unser Koch-Bot hilft dir weiter. Frag ihn gleich mal nach Rezepten!

Salat mit Räucherlachs und Hüttenkäse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Babyspinat

100 g Räucherlachs

30 g Pekannüsse

1/2 Bund Dill

200 g Hüttenkäse

2 TL Sahnemeerrettich

Salz und Pfeffer nach Geschmack

3 EL Apfelessig

2 EL Olivenöl

1 TL Honig

30 g getrocknete Tomaten

1 Handvoll Croûtons optional Zubereitung Wasche den Babyspinat gründlich. Lass ihn gut abtropfen oder verwende eine Salatschleuder. Schneide den Räucherlachs in mundgerechte Stücke. Röste die Pekannüsse kurz in einer Pfanne ohne Fett.

Wasche, trockne und hacke den Dill fein. Mische ihn mit dem Hüttenkäse, Sahnemeerrettich, Salz und Pfeffer.

Verrühre für das Dressing Essig, Öl, Honig sowie etwas Salz und Pfeffer. Gib Salat, Tomaten, Nüsse und Lachs in eine Schüssel. Füge das Dressing hinzu und vermenge alles.

Richte den Salat auf Tellern an, verteile den Hüttenkäse darauf und garniere nach Wunsch mit einigen Croûtons.

