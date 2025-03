Dieser Salat kann sich sehen lassen

Wenn du nach einem Salat suchst, der sowohl satt macht als auch leicht ist, dann bist du hier genau richtig! Dieser Süßkartoffel-Lachs-Salat mit Gurke und Rucola schmeckt würzig und frisch zugleich. Das Zusammenspiel aus Zitrone, frischem Koriander und Sesam rundet das Ganze ab. Egal ob als Mittag- oder Abendessen – dieser Salat ist genau das, was du brauchst.

Süßkartoffel-Lachs-Salat mit Gurke und Rucola: frisch und köstlich

Auf der Suche nach einem Salat, der eine echte Superfood-Mahlzeit ist? Hier bist du richtig! Vor allem die Kombination aus Lachs und Süßkartoffel ist unschlagbar. Beides sind richtige Nährstoff-Power-Pakete.

In Lachs stecken zum Beispiel viele Omega-3-Fettsäuren, die für ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt sind. Diese gesunden Fette unterstützen nicht nur dein Herz-Kreislauf-System, sondern fördern auch eine gesunde Gehirnfunktion und wirken sich positiv auf die Haut aus. Lachs liefert außerdem viel hochwertiges Eiweiß, das für den Muskelaufbau und die Zellregeneration gebraucht wird. Zuletzt ist er ein 1A-Energielieferant durch seinen hohen Gehalt an Vitamin D und B-Vitaminen. Was will man mehr?

In Kombination mit Süßkartoffeln kann unser Salat noch viel mehr! Die orangene Knolle ist eine fantastische Quelle für Beta-Carotin, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Und ihre Ballaststoffe tragen zu einer guten Verdauung bei und halten dich lange satt. Süßkartoffeln sind zudem reich an Kalium, das den Blutdruck reguliert, und sie liefern dir eine Menge komplexer Kohlenhydrate, die dir langanhaltende Energie geben. Durch ihre natürliche Süße harmonieren sie hervorragend mit dem herzhaft-marinierten Lachs.

Für den Salat brauchst du nur Süßkartoffel in Würfel zu schneiden, sie zu würzen und im Ofen zu rösten. Den Lachs marinierst du und garst ihn ebenfalls im Ofen. Natürlich kannst du beides auch im Airfryer zubereiten. Währenddessen kümmerst du dich um den Rest. Schneide Gurke und Avocado klein. Wasche den Rucola und gib alles zusammen in eine Schüssel. Füge die Süßkartoffeln und den Lachs hinzu. Zum Schluss kommt ein Dressing aus Essig, Sojasoße, Öl, Agavendicksaft und Chiliflocken drüber und der Süßkartoffel-Lachs-Salat wird mit Sesam garniert.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf noch mehr leckere Salate? Dann probier unbedingt unseren Rucola-Radicchio-Salat mit Feta und Joghurt-Dressing. Dieser Wirsing-Lachs-Salat ist ebenso eine überraschend leckere Kombination. Oder wie wäre es mit einer Portion Kartoffel-Thunfisch-Salat? Natürlich kannst du auch jederzeit unseren Koch-Bot nach Rezepten fragen, wenn du mal nicht weißt, was du kochen sollst. Probier’s aus!