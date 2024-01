An manchen Tagen soll das Essen vor allem schnell gehen und natürlich trotzdem lecker schmecken. Prima, wenn dann der Backofen die Hauptarbeit übernimmt und man fast nichts tun muss außer warten. So wie bei diesem Rezept für gebackene Kartoffeln, Blumenkohl und Kichererbsen. Das Gemüse wird klein geschnippelt, mariniert, wandert in den Ofen und bekommt eine würzige Begleitung aus Kräuter-Schmand. Ein einfaches, köstliches Wohlfühlessen für jeden Tag – und ideal für die kalte, trübe Jahreszeit!

Gebackene Kartoffeln, Blumenkohl und Kichererbsen mit Kräuter-Schmand

Auch wenn das Rezept für gebackene Kartoffeln, Blumenkohl und Kichererbsen so unkompliziert ist, zauberst du damit ein nahrhaftes und gesundes Gericht auf den Tisch, voll mit sättigenden Ballaststoffen, Vitaminen und viel Aroma. Mit wenigen Zutaten kannst du in unter einer Stunde die knusprig gebackenen Kartoffeln zubereiten.

Mit den kleinen Knollen kann man eine Vielfalt an Speisen zubereiten. Neben den klassischen Beilagen wie Kartoffelsalat, Gnocchi und Knödel sind sie auch in der gebackenen Form himmlisch. Die knusprig gerösteten Kartoffeln in Kombination mit mildem Blumenkohl, fruchtigen Tomaten, crunchy Kichererbsen und dem Dip werden deinen Gaumen erfreuen. Und die besten Rezepte sind ja meist jene, die einfach sind, oder?

Du brauchst nur wenige Zutaten für dieses Rezept. Die Hauptrolle nehmen die festkochenden Kartoffeln und der milde Blumenkohl ein. Sie bringen Vitamine und Kohlenhydrate und liefern uns viel Energie. Kichererbsen sind eine weitere Hauptzutat. Die kleinen Hülsenfrüchte enthalten wertvolles Eiweiß und viele Ballaststoffe. Der Dip aus frischen Kräutern und Schmand rundet das Gericht ab.

Dein Backofen ist ja schon vorgeheizt – vielleicht hast du Lust, noch mehr leckere Ofengerichte nachzukochen? Mit unserem indischem Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße entführen wir dich nach Asien, herrlich bunt wird es mit dem Winter-Ofengemüse vom Blech. Leckere Veggie-Küche verspricht auch unsere gefüllte Paprika mit Kartoffelhaube. Na, was davon kochst du zuerst? Lass uns zunächst mit den gebackenen Kartoffeln starten!