Gebackene Kartoffeltaschen mit 4 herzhaften Füllungen

Schäle die Kartoffeln und lasse sie in einem Topf weich kochen. Gib dann die noch dampfenden Kartoffeln in eine große Schüssel und zerdrücke sie mit einer Gabel oder einem anderen Küchenutensil. Füge anschließend die restlichen Zutaten hinzu, würze nach Belieben mit Pfeffer und Salz und vermenge alles zu einem cremigen Brei.

Lege etwa 150 g von der Kartoffelmasse auf ein Brett und drücke sie leicht an. Nun kannst du die Kartoffeltaschen belegen.

Schneide für die Salami-Mozzarrella-Variante zuerst den Käse in Scheiben. Belege den Kartoffelbrei anschließend mit einer Lage Peperonisalami, danach einer Reihe Mozzarella und zum Schluss einer weiteren Reihe Salamischeiben.

Für die zweite Variante werden die Zucchinischeiben, die Karottenscheiben und die in Stückchen geschnittene Paprika in einer Grillpfanne angeröstet und übereinander auf dem Kartoffelbrei verteilt. Gib zum Schluss noch etwas Pesto obendrauf.

Um die Kartoffeltaschen zu schließen, legst du pro Tasche nochmal circa 100 g Kartoffelmasse auf die Füllung und formst die Taschen mit deinen Händen so, dass sie rundherum verschlossen sind und die Form einer dicken Ofenkartoffel annehmen. Die fertig gefüllten Kartoffeltaschen werden nun für etwa 60 Minuten in den Gefrierschrank gelegt.

